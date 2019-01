Chindia Târgovişte pierde amicalul cu Rapid, în urma unui supergol înscris de Hlistei

Rapid a dat un super gol în amicalul cu Chindia, scor 2-0. Viorel Moldovan a pierdut în faţa fostei echipe, cu care speră să nu se dueleze sezonul viitor în Liga a doua. Rapidul de liga a treia a învins Chindia care se bate la promovarea pe prima scenă. Echipa lui Viorel Moldovan a luat un super gol de la Hlistei.

"Au perspective frumoase şi normal că mi-aş dori pentru Rapid să promoveze în Liga a doua. Ei în liga a doua şi noi în prima ligă", a spus Viorel Moldovav la digisport.ro

La meci a asistat şi selecţionerul de la tineret, Mirel Rădoi, care a vrut să-i vadă pe tinerii din meci, dar a fost înjurat de fanii rapidişti şi a plecat. Din partea FRF au rămas până la final Laurenţiu Roşu şi Gheorghiţă Geolgău.

Conducerea tehnică a Chindiei s-a declarat mulţumită de evoluţia roş-albaştrilor, dar nu şi de rezultat.

“A fost doar un joc amical. Nu-mi place să pierd. A fost un antrenament foarte bun pentru noi. Ne aflăm în perioada de acumulări. Important va fi să ne atrenăm cât mai bine şi să acumulăm cât mai mult. Am ratat mult şi am avut şi câteva perioade de relaxare cu Rapid. Trebuie să ne concentrăm mai mult şi să avem atitudine. Înainte de jocul cu Rapid am avut parte de două zile încărcate. Vom continua cu programul pe care l-am trasat pentru stagiul de pregătire. Mă interesează doar Liga a 2-a. Poate de la anul mă interesează Liga I dacă vom promova. Sper ca la sfârşitul sezonului să promovăm”, a declarat Viorel Moldovan, antrenorul Chindiei după partida cu Rapid Bucureşti, citat de dbonline.ro

Rapid Bucureşti – Chindia Târgovişte Rapid: Drăghia – Băjan, Iacob, Catrici, Oanea – Cârstocea, Jorza, Turbatu –Grigore, Matulevicius, Hlistei. Au mai jucat: Ciuculescu – Neacşu, Deaconescu, Ghiţă, Goge, Toma, Niţă, Coman. Antrenor: Daniel Pancu. Chindia: Aioani – Martac, Acasandrei, Vătavu, Ioniţă – Şerban, L. Mihai, Lungu, C. Stoica – Cherchez, Florea. Au mai jucat: I. Popescu – Simion, Şandru, Dumitraşcu, Neguţ, Dudea, Novac, Mihaiu, Lungu, Neicuţescu, V. Alexandru. Antrenor: Viorel Moldovan.

