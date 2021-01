Chindia Târgovişte, lovită din nou de coronavirus

Formaţia Chindia Târgovişte a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Academica Clinceni, în etapa a XVIII-a a Ligii I.

„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Ne doream din suflet să păstrăm seria rezultatelor pozitive şi mă bucur că am făcut-o.

Vreau să îi felicit pe băieţi pentru dăruirea de care au dat dovada pe tot parcursul meciului.

Am început bine, am marcat două goluri. Cred că la golul Clinceniului a fost şi o doză de lipsă de fair-play a unui jucător de la ei. La 2-1 lucrurile s-a complicat puţin pentru noi, am început să simţim presiunea.

Îmi pare rău că nu am reuşit să ne desprindem încă o dată. E o victorie de moral.

Băieţii sunt din ce în ce mai disciplinaţi şi respectă principiile clare de organizare a jocului”, a spus Emil Săndoi, după victoria cu Academica Clinceni.