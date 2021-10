Cercetătorii Staţiunii Pomicole Voineşti „aduc la viaţă” noi soiuri de mere rezistente la boli

În scurt timp, pe lângă „Frumosul de Voineşti” o să vorbim din ce în ce mai des de soiuri precum Real, Valery, Remar, Redix sau Indexit produse recent pe Valea Dâmboviţei şi omologate în ultimii 5-6 ani. Pomicultorii spun că sunt soiuri extraordinare, atât din punctul de vedere al producţiei, cât şi ca aspect. De asemenea, noile soiuri sunt excelente şi pentru păstrarea pe termen lung în depozite.

Alte soiuri înregistrate în ultimii ani sunt Remar, Redix şi Indexit, care i-au încântat pe cunoscători prin colorit şi gust, fiind tomnatice, comerciale şi bune pentru producţia de suc de mere. De asemenea, soiurile Cesar si Brumar sunt soiuri cu păstrare îndelungată peste iarnă, la fel ca şi Valery.

Câteva dintre cele mai bune soiuri de mere au fost prezentate de cercetătorii de la Staţiunea Pomicolă Voineşti, la un simpozion desfăşurat, luna trecută, în Valea Caselor din Dâmboviţa.

Soiuri noi de mere la Staţiunea Pomicolă Voineşti: Staţiunea de Cercetare Pomicolă Voineşti / Facebok

„În ultimii ani am realizat soiuri precum Remar, Valery, Redix. Am plantat deja acest soiuri şi avem şi material săditor pentru doritori. Tot ce creează Staţiunea de Cercetare de la Voineşti se axează pe soiuri rezistente genetic la boli, în special la rapăn. Noile soiuri sunt atât de bune şi rezistente încât nu mai au nevoie de 15 stropiri pe an. Trendul este spre soiuri naturale, mai bio, mai puţine tratamente spre deloc împotriva bolilor speficie mărului”, ne-a spus Daniel Comănescu, directorul Staţiunii de Cercetare Pomicolă Voineşti.

Ceea ce îi încântă cel mai mult pe pomicultori este durata mai mare de viaţă a noilor soiuri. Pe de altă parte toate merele se păstrează peste iarnă dacă sunt depozitate în camere cu atmosferă controlată. „De exemplu, Real e soi de toamnă. El coace la sfârşitul lui august şi trebuie consumat până la sfârşitul lui octombrie. Cele de iarnă pot fi păstrate mai mult timp”, mai spune directorul staţiunii.

Materialul săditor se vinde cu aproximativ 15 lei/pom, iar sâmburoasele cu 20 de lei (cireşe, caise, piersici etc.). Materialul săditor se poate vinde doar după 10 noiembrie, atunci când pomul rămâne fără frunze.