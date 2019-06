Cele mai nocive alimente pe care este bine să le evităm pe cât posibil. Ce ne sfătuiesc cardiologii şi dieteticienii

Este important să ne luăm măsurile necesare pentru scăderea colesterolului LDL şi a trigliceridelor din sânge, reducerea tensiunii arteriale. Trebuie să avem un control strict al greutăţii şi să ne îmbunătăţim sensibilitatea la insulină, a spus Rania Batayneh, proprietarul „ Essential Nutrition For You ” şi autorul dietei „One One One”.