Cele mai costisitoare filme realizate vreodată. Care este pelicula cu cele mai mari încasări din istorie

Iată care sunt cele mai scumpe 30 de filme realizate vreodată, top întocmit de msn.com.

“Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (2011)

„On Stranger Tides” este al patrulea film din seria „Piraţii din Caraibe” şi este cel mai scump. A costat 430 de milioane de dolari. Niciun alt film nu a costat peste 400 de milioane de dolari folosind tarifele actuale. Filmul a a avut încasrăi de peste 1 miliard de dolari la nivel mondial, aşa că banii cheltuiţi au fost recuperaţi.

“Avengers: Age of Ultron” (2015)

Acesta este cel mai scump film realizat de Marvel. „Age of Ultron” a costat 365 de milioane de dolari. Filmul este un sequel al celui din 2012 Răzbunătorii, fiind al doilea din franciza Răzbunătorii şi al unsprezecelea din Marvel Cinematic Universe (MCU).

“Pirates of the Caribbean: At World’s End” (2007)

Acest film a costat 370 de milioane de dolari şi a avut încasări de aproape un miliard de dolari. Este cel de-al treilea film din seria Piraţii din Caraibe. A primit critici mixte, dar a fost cel mai de succes film al anului 2007.

“Avengers: Endgame” (2019)

La un an după ce a cheltuit 316 de milioane de dolari pe „Infinity War”, povestea Răzbunătorilor s-a încheiat cu „Endgame”, un film care a costat 356 de milioane de dolari. O sumă relativ mică în comparaţie cu veniturile generate: aproape 2,8 miliarde de dolari. Este filmul cu cele mai mari încasări din istorie.

“Titanic” (1997)

„Titanic” a fost primul film care a costat 200 de milioane de dolari. A fost, timp de peste un deceniu, filmul cu cele mai mari încasări. A câştigat 11 premii Oscar, inclusiv cel mai bun film şi cel mai bun regizor. A rămas filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile până când Avatar, regizat tot de Cameron, l-a întrecut în 2010. Încasările filmului au ajuns la 2,18 miliarde de dolari, devenind al doilea film care trece de pragul de 2 miliarde pe plan internaţional (după Avatar).

“Avatar” (2009)

Criticii de film l-au privit cu scepticism, dar a ajuns în cinematografe şi a făcut valuri uriaşe. A costat 237 de milioane de dolari, făcându-l unul dintre cele mai scumpe. După 17 zile de la lansare a ajuns pe prima poziţie a unui clasament din punctul de vedere al filmelor care au încasat cel mai repede 1 miliard de dolari americani fiind şi printre cele 5 filme care au avut încasări de peste 1 miliard de dolari la nivel mondial. A avut încasări totale de 2,78 de miliarde de dolari.

“Transformers: The Last Knight” (2017)

Seria „Transformers” este, cu siguranţă, una dintrele cele mai costisitoare din istorie, dar şi una dintre cele mai îndrăgite. Acesta este cel mai scump film din franciză. A costat 239 de milioane de dolari, în ciuda faptului că este al cincilea film din serie.

“The Lion King” (2019)

Vorbim despre remake-ul din 2019, care a avut şi nume mai mari în distribuţie, inclusiv pe Beyonce. Bugetul nu a fost unul deloc mic - aproximativ 250 de mil. dolari.

“The Dark Knight Rises” (2012)

Filmul acesta a fost recompensat cu un Oscar. A costat numai puţin de 230 de milioane de dolari. Bazat pe personajul Batman (DC Comics), The Dark Knight Rises este al treilea din seria de filme cu Batman regizate de Nolan, după Batman Begins (2005) şi The Dark Knight (2008).

“Superman Returns” (2006)

Este un film cu supereroi regizat de Bryan Singer şi scris de Michael Dougherty şi Dan Harris. Este a şasea şi ultima ediţie din seria originală de filme Superman şi serveşte ca o continuare omagială pentru Superman (1978) şi Superman II (1980), ignorând în acelaşi timp evenimentele din Superman III (1983), Supergirl (1984) şi Superman IV: The Quest for Peace (1987). Filmul îi are în distribuţie pe Brandon Routh în rolul Clark Kent/Superman, Kate Bosworth în rolul Lois Lane.

Filmul a costat 204 milioane de dolari, foarte mult pentru vremea respectivă, iar criticii de film spun că pelicula nu a lăsat locul unei continuări.

“Cleopatra” (1963)

Ani de zile, „Cleopatra” a ţinut capul de afiş în ceea ce priveşte bugetul acordat unui film. Este singurul film de pe această listă care a apărut înainte de 1995 şi a costat 31,1 milioane de dolari la acea vreme, ceea ce ar echivala cu 260 de milioane de dolari în vremurile noastre. A fost nominalizat la nouă premii Oscar.

“Beauty and the Beast” (2017)

Disney învârte multe milioane, motiv pentru care nu i-a fost greu să realizeze acest remake. „Frumoasa şi Bestia” o are în rol principal Emma Watson, alias Hermoine Granger. A costat 255 de milioane de dolari, fiind al 10-lea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile. A câştigat peste un miliard de dolari în întreaga lume.