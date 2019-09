Ce seriale să urmăreşti dacă eşti fanul vikingilor. Cele mai bune nouă variante

Serviciile de streaming precum Netflix, Amazon Prime şi Hulu au o adevărată „bibliotecă” de seriale asemănătoare celebrului „Vikings”.

1. The Last Kingdom (Netflix)

The Last Kingdom este adaptat din seria de cărţi a lui Bernard Cornwell, The Saxon Stories. Este un serial de televiziune britanic de ficţiune istorică, bazat pe seria de romane The Saxon Stories. Prima serie de opt episoade a avut premiera pe 10 octombrie 2015 pe BBC America, iar pe BBC Two în Marea Britanie la 22 octombrie 2015.

Cu fiecare sezon, The Last Kingdom a devenit şi mai bun. Acţiunea este spectaculoasă. Un al patrulea sezon din The Last Kingdom va apărea pe Netflix.

2. Medici (Netflix)

Medici este o dramă istorică italo-britanică creată de Frank Spotnitz şi Nicholas Meyer. Frank Spotnitz a produs şi seria sub eticheta sa de producţie, Big Light Productions, în colaborare cu Lux Vide şi Rai Fiction. Serialul a avut premiera în Italia pe Rai 1 pe 18 octombrie 2016.

Primul sezon se concentrează pe Cosimo de Medici de Richard Madden şi ascensiunea sa la putere. Ultimele două sezoane se concentrează pe nepotul său, Lorenzo Magnificul, interpretat de Daniel Sharman de Fear the Walking Dead.

Medici spune o poveste incredibilă şi prezentată superb.

3. Game of Thrones (HBO GO)

Probabil că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Game of Thrones a bătut record după record în ultimii ani.

Urzeala tronurilor este un serial de televiziune, fantezie medievală, creata de David Benioff si D.B. Weiss. Este o adaptare a seriei de carti, Cantec de foc si gheata, seria de carti fantastice ale lui George R. R. Martin, prima carte fiind numita Urzeala Tronurilor. Game of Thrones a combinat cu succes fantezia cu drama în stil istoric, care i-a pasionat pe fani.

4. Knightfall (Netflix)

Knightfall este un serial de televiziune de dramă istorică de ficţiune creat de Don Handfield şi Richard Rayner pentru canalul History. Filmat în Cehia şi Croaţia, a avut premiera pe 6 decembrie 2017 în Statele Unite.

Pentru cei care se bucură de partea Wessex a vikingilor, Knightfall ar trebui să fie atrăgător. Pentru cei care sunt atraşi de comploturi, Knightfall îi are în distribuţie pe câţiva răufăcători memorabili.

5. Legend of the Seeker (ABC Go)

Legenda căutătorului este un serial TV fantastic şi de aventuri bazat pe The Sword of Truth, o serie de romane scrise de Terry Goodkind. Pentru cei care se bucură de elementul fantezist al dramelor de epocă, Legend of the Seeker perfect. Acest serial se îmbunătăţeşte cu fiecare episod.

6. Camelot (Hulu)

Camelot este un serial de televiziune istoric-fantasy-drama din 2011, care a avut premiera la 1 aprilie 2011. A fost co-produs de reţeaua de cablu Starz şi GK-TV, care a început producţia în vara anului 2010. Seria, bazată pe legenda arturiană, a fost produs de Graham King, Morgan O'Sullivan şi Michael Hirst.

Vikings are Lagertha, iar Camelot îl are pe Morgan pe Eva Green. Camelot oferă o abordare viscerală asupra celebrei legende. Între bătălii, romanţe şi intrigi interpersonale, fanii vikingilor ar trebui să fie extaziaţi.

7. Merlin (Netflix)

Merlin este un serial britanic de dramă fantastic-aventură, creat de Julian Jones, Jake Michie, Julian Murphy şi Johnny Capps, cu Bradley James în rolul lui King Arthur şi Colin Morgan ca Merlin. A fost difuzată pe BBC One de la 20 septembrie 2008 până la 24 decembrie 2012 pentru un total de 65 de episoade. Spectacolul câştigă în intensitate pe măsură ce sezoanele trec, iar miza devine tot mai mare în Camelot.

8. Britannia (Amazon Prime Video)

Britannia este o serie de dramaturgie istorică de istorie britanică-americană scrisă de Jez Butterworth. Seria din nouă părţi este prima coproducţie între Sky şi Amazon Prime Video şi vedetele Kelly Reilly, David Morrissey, Zoë Wanamaker, Liana Cornell şi Stanley Weber. Britannia se concentrează asupra invaziei Imperiului Roman în Marea Britanie.

9. The Witcher (Netflix)

The Witcher este un serial TV de dramaturgie din 2019 creat de Lauren Schmidt Hissrich pentru Netflix. Se bazează pe seria de cărţi cu acelaşi nume de Andrzej Sapkowski. Serialul urmează să fie lansat la sfârşitul lui 2019. Serialul este unul dintre cele mai aşteptate din 2019 şi ar trebui să se ridice la nivelul aşteptărilor.

