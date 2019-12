Ce a povestit fata de 13 ani, din Gura Şuţii, găsită inconştientă la marginea unei păduri. Localnicii sunt în stare de şoc după cazul olandezului pedofil

Oamenii legii spun că fetiţa, după ce o ceartă cu tatăl său, a fost bătută de acesta. Imediat, fata a fugit din casă şi s-a refugiat într-o pădurice, la nici 30 de metri de casă.

„Fata este în stare de şoc, traumatizată. Nu ştim dacă a fost lovită. Noi am găsit-o în casă, unde stă mama. Era agitată, nu colabora”, a spus asistenta de pe Ambulanţă.

Iniţial, fata ar fi spus că cineva a luat-o cu maşina şi a lăsat-o lângă pădure.

„Nu ştiu nimic, că eu am fost la serviciu. Nu ştiu ce să vă zic. Mi-a povestit că a luat-o cineva cu maşina. Ea aşa zice, dar nu ştiu nimic”, a povestit mama fetiţei.

Părinţii au cautat-o aproape două ore, însă, fara succes. Un vecin a gasit-o la marginea unei păduri din apropierea casei, întinsă pe jos, desculţă, aproape inconştientă şi în stare de şoc.

„M-am dus cu un băiat de lângă mine, chiar la el în fundul grădinii, unde are o pădurice şi când a pus lanterna a găsit-o lungită. Băi Nicule, ia vino, nu este ea? Bă, ea este. Mi-a fost frică să pun mâna pe ea. I-a pus lanterna în ochi şi a început să strângă aşa din ochi. Atunci am zis că nu e moartă”, ne-a declarat bărbatul care a găsit-o pe fată.

Oamenii s-au gândit la ce e mai rău, mai ales după moartea tragică a Mihaelei, fetiţă de 11 ani ucisa de bărbatul olandez, petrecută acum câteva luni, in aceeaşi localitate. Tatăl său recunoaşte că a certat-o, dar nu scoate o vorbă despre faptul că ar fi bătut-o.

FOTO: tatăl fetei

„Am fost la muncă şi când am venit acasă seara am certat-o că de ce pleacă noaptea şi în timpul ăsta a plecat într-o pădurice. Am căutat-o, nu am mai găsit-o. Nu bănui nimic. Nu pot să ştiu nimic. A fost dispărută o oră”, spune tatăl fetei.

Poliţia a intrat pe fir şi în urma verificărilor au stabilit că minora a fost agresată de tatăl său din cauza faptului că nu a avut grija de fratele mai mic.

A fost deschis un dosar penal pentru violenţă în familie şi a fost anunţata şi Direcţia generala de asistenţă socială şi protecţia copilului. Minora este acum în afara oricărui pericol.

Comunitatea din Gura Şuţii a fost zguduită de un caz uluitor, petrecut în urmă cu trei luni. O fetiţă de 13 ani, Adriana Fieraru, a fost răpită de pe drum, în timp ce se întorcea de la şcoală, şi omorâtă pe un câmp din localitate.

FOTO: Locul în care, Adriana Fieraru, 13 ani, a fost omorâtă de cetăţeanul olandez