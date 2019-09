Ce pedeapsă a primit o bonă care a intrat pe contul de Facebook al mamei copilului pe care-l îngrijea. Femeia a scris mesaje veninoase adresate unor „duşmani“

Femeia care o angajase îşi pierduse telefonul în parc, acolo unde se afla şi bona (L.P.) care supraveghea copilul în vârstă de 7 ani. După ce a găsit telefonul, bona a intrat pe contul de Facebook al femeii şi transmis mesaje denigratoare unui alte persoane aflate în conflict cu ea.





"Inculpata a schimbat, de asemenea, parola de acces la contul de Facebook al persoanei vătămate, renunţând însă la a mai folosi telefonul respectiv, la scurt timp. Faptele inculpatei întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi alterarea datelor informatice”, se arată în decizia Tribunalul Dâmboviţa, pronunţată în iulie 2019, cu posibilitate de apel, dar rămasă definitivă prin neatacare.







Acord de recunoaştere a vinovăţiei





Pedeapsa ar fi putut însă fi mai grea dacă femeia nu încheia cu Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – BT Dâmboviţa un acord de recunoaşterea a vinovăţiei.





"La data de 02 . 07 .201 9 între Parchetul de pe lângă ÎCCJ – D IICOT – B.T Dâmboviţa şi inculpată s-a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, având ca obiect recunoaşterea comiterii faptelor şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului, respectiv pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.360 al.1 şi 3 NCP (nr. accesarea ilegală a unui sistem informatic) şi de art.362 NCP (alterarea datelor informatice) aplicarea ar t.38 al.1 NCP. Menţionează că pedeapsa faţă de care s-a ajuns la un acord între inculpată şi unitatea de parchet este de 1 an şi 7 luni închisoare( 1 an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art.360 al.1 şi 3 NCP şi 9 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art.362 NCP, cu pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare faţă de aplicarea art.39 al.1 lit.b NCP rap. la art.38 al.1 NCP pentru concursul de infracţiuni)", se mai arată în considerentele deciziei amintite (www.rolli.ro).





Instanţa a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată în cursul urmăririi penale de femeia al cărei cont a fost accesat de bonă care are deschisă doar calea unei acţiuni în faţa instanţei civile, în cazul

