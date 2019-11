Ce magazine se vor deschide în viitorul mall din Târgovişte, care va fi inaugurat anul viitor, pe terenul fostei unităţi militare de la Gară

Între timp, a fost făcută publică şi lista magazinelor în care dâmboviţenii, şi nu numai, îşi vor face cumpărăturile.

Lista completă a magazinelor:

Parter: Starbucks, Colin’s, C&A, CCC, Various Brands, LC Waikiki, Teilor, Spend’Or, Paul, Bigotti, Armani Sport, Meli Melo, Deichmann, Travel Brands, Greyder, Sizeer, SMYK, House, Skechers, Mizaar, Cropp, Pupa, Diferit Stil, Hervis, Noriel, Benvenuti, Geox, Diverts, Sportisimo, Sensi Blu, Pepco, Mat Fashion, Penti, Xpress (două locaţii), Marionnaud, B&B, Cover Shop, Happy Day, Cobi, Top Shop, Cador, Orange, Yves Roche, Help Net, Esenţa Plant, Vodafone, Klarmann, Banca Transilvania, Fornetti, Hypericum, Exchange Office, Bijoux, Zoo Center, Silka, Apollo Beauty, Avangarde, Total Wash, Opti Blu, Kendra, Ilex, Boutique 17, Sinsay, Otter, Etam, NYX, Orsay, Cărtureşti, Mango, New Yorker, Il Paso, Aldo, Cupio, Suvari, Intersport, RLV, DM, DNG, Altex – Aceştia vor ocupa spaţii la parter, potrivit uct-media. La parter, se va deschide un hypermarket Carrefour, pentru prima oară la asemenea dimensiuni (10.000 mp) în judeţul Dâmboviţa.

Etaj: Kids, Million, Meda Cafe, Aperto, Pep&Pepper, Al Wady, Tucano, Gelato Cicom, Happy Kids, Jack Gamers, KFC, Spartan, Mesopotamia, Dabo Doner, Jerry’s Pizza, Talskim, Cinema Ciy.

Noua investiţie generează peste 800 de locuri de muncă, în faza de construcţie şi peste 1.100 de locuri de muncă, în faza de operare, cuprinzând o paletă foarte largă de profesii, existând nu mai puţîn de 80 de magazine înglobate în proiect.

Sunt avute în vedere spaţii pentru hypermarket, restaurante, comerţ, cinema, zona de recreere, de practicare a sportului, locuri de joacă pentru copii etc.

Construcţia, realizată pe un teren proprietatea Consiliului Judeţean, va avea regimul de înălţime S+P+M+1E+E tehnic şi o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 70.000 mp.

Comisia de evaluare a declarat câştigătoare oferta P.K. GRIZZLY S.R.L. cu o sumă anuală de plată de 477.866 lei, suma adjudecată fiind mai mare cu aproximativ 26% faţă de preţul de pornire al licitaţiei, în valoare de 355.200 lei.

Constructorul anunţă că vor fi realizate 6 săli de cinema, 1.500 de locuri de parcare (inclusiv parcare subterană), un hypermarket de aproximativ 10.000 mp, restaurante, zonă de recreere, de practicare a sportului şi locuri de joacă pentru copii.

În paralel, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a finalizat reţeaua de canalizare şi continuă execuţia drumului de legătură pe patru benzi dintre Bulevardul Regele Carol I şi Centura oraşului.

De asemenea, Primăria Târgovişte realizează acolo un parc ce va fi construit de la zero, lucrările fiind începute. Este vorba de amenajarea unei suprafeţe de aproximativ 16.000 de mp.

Proiectul este finanţat prin POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.2. şi va fi implementat de administraţia locală târgovişteană (Beneficiarul, în acest proiect).

Valoarea totală a proiectului este de 7,080 milioane de lei, din care 6,08 milioane de lei reprezintă fonduri FEDR (bani europeni).

Va adăposti bibliotecă şi birouri administrative. Clădirea va avea regimul de înalţime „Parter” şi suprafaţa construită de 97,50mp.

Întreaga zonă a fost concepută pentru a îmbina 2 funcţii principale: biblioteca şi zona de spectacole şi evenimente.

De asemenea, lipită de clădire, se va amenaja o scenă extensibilă. În acest fel, peretele clădirii va deveni un perete de proiecţie pentru diferite jocuri pe scenă. Scena este din lemn şi are suprafaţa de 33.20 mp.