Ce băuturi şi cocktailuri sunt scăzute în calorii şi pe care ar fi bine să le evităm

„The Lancet” una dintre cele mai vechi reviste de specialitate din domeniul medicinei, fondată în 1823 de chirurgul englez Thomas Wakley, arată, într-un studiu realizat în 2018, că alcoolul nu prea are efecte bune pentru sănătate.

Chiar şi-aşa, când consumăm băuturi alcoolice este bine să le alegem pe cele care nu îngraşă, dacă ţinem la siluetă.

"Alcoolul în sine este plin de calorii. Cu cât are mai mult alcool, cu atât acea băutură conţine mai multe calorii. Un singur shot din orice lichior are aproximativ 100 de calorii", spune Lisa Moskovitz, un dietetician din New York, citată de prevention.com

Caloriile din alcool se depun rapid

Ceea ce face ca băuturile alcoolice să fie atât de bogate în calorii sunt mixurile de sirop şi băuturi zaharoase, cum ar fi sucul de afine şi sifonul, care măresc conţinutul de zahăr din cocktail.

Dar chiar şi în vin sau bere există destul de multe calorii. De exemplu, dacă beţi două pahare de vin roşu în fiecare seară, timpă de o săptămână, asta înseamnă un surplus de peste 1.750 de calorii în 7 zile.

Cum să comandaţi băuturi alcoolice cu conţinut scăzut de calorii

Unele dintre variantele cheie de care trebuie să ţineţi cont atunci când comandaţi este să nu cereţi niciun fel de siropuri adăugate în băutură şi să alegeţi sucuri proaspete fără zahăr adăugat sau alte „minunăţii”.

1. Tequila cu suc de lime proaspăt

Numarul de calorii: Mai putin de 200

2. Vodka cu sare cu lamâie

Numãrul de calorii: 96

3. Mojito fără siropul - mojito răcoritor de mentă cu rom, cu gheaţă

Numarul de calorii: Mai putin de 100

4. Light bloody Mary

Numãrul de calorii: 100

5. Bere light, rece

Numărul de calorii: 103

Berea uşoară are cu până la 50 de calorii mai puţin decât berile obişnuite.

6. Vin Rose

Numărul de calorii: 120

Un pahar de rose poate fi una dintre cele mai „uşoare” băuturi cu conţinut scăzut de calorii, atâta timp cât nu este prea dulce.

7. Gin şi tonic - rece cu lămâie, vodcă şi gheaţă

Numărul de calorii: 120

Ginul obişnuit este bogat în zahăr şi calorii, dar puteţi reduce cel puţin 60 de calorii prin alegerea unui gin tonic.

8. Vin alb

Numărul de calorii: 121

Vinul alb poate fi o alegere bună atunci când ne gândim la calorii, atâta timp cât staţi departe de soiurile dulci, cum ar fi riesling sau prosecco.

9. Vinul roşu

Numărul de calorii: 125

Aceleaşi reguli se aplică şi vinului roşu. Soiurile roşii sănătoase şi scăzute în calorii sunt pinot noir, cabernet sauvignon sau syrah.

10. Martini

Numarul de calorii: 128

Când doriţi un simplu cocktail cu conţinut scăzut de calorii nu puteţi da greş niciodată cu Martini clasic.

