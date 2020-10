Capcanele şcolii online. Învăţătoare din Târgovişte, oraş intrat în scenariul roşu: „Am văzut profesori cu lacrimi în ochi“

După o perioadă de două săptămâni, în care numărul cazurilor de infectare cu Sars-Cov-2 a crescut constant, Târgovişte a intrat, de duminică, 25 octombrie, în scenariul roşu, cu o rată care depăşeşte incidenţa de 3 cazuri la 1.000 de locuitori.

Principalele măsuri luate într-o astfel de situaţie sunt închiderea şcolilor, interzicerea accesului în interiorul restaurantelor, a cafenelelor şi a clădirilor în care se desfăşoară jocuri de noroc. Oraşul se află în scenariul roşu până pe 7 noiembrie, cel puţin. Pe lângă Târgovişte a mai intrat în acelaşi scenariu roşu şi comuna Aninoasa, situată în imediata apropiere a reşedinţei de judeţ.

Cadrele didactice, alături de părinţi, sunt singurii care luptă din greu pentru a le asigura celor mici un viitor.

„Este foarte dificil. Oricât am merge noi să ne perfecţionăm şi oricâte resurse am avea la dispoziţie, pentru că pentru copii e obositor, nu avem aparatura performatnă, să putem asigura un sunt foarte bun, o conexiune foarte bună, nu sunt sunt camere web performante pentru cei de acasă. E greu. Plus că în faţa ecranului nu ştii cât de atent este copilul acasă, ce face în faţa ecranului. Mi s-a întâmplat să îl întreb pe un copil ceva şi când a dat drumul la microfon urla sora lânga el. Acasă nu sunt captaţi 100%, dar nu ştii ce fac cu mâna pe sub masă”, spune Magda Dinescu, învăţătoare la Şcoala Radu cel Mare din Târgovişte.

Magda Dinescu FOTO: arhiva personală

Poate cei mai munciţi sunt profesorii, care trebuie să se asigure că lecţiile online sunt urmărite de cel puţin 25-28 de copii.

„Am văzut profesori cu lacrimi în ochi, distruşi că nu dispun de semnal bun şi aparatură şi nu puteau lua legătura cu toţi copiii”, adaugă cadrul didactic.

Asigurarea toturor dispozitivelor şi a conexiunii la internet, din fonduri proprii, nu sunt singurele cheltuieli pe care trebuie să le suporte cadrele didactice. Practic, stând acasă consumă curent mai mult, trebuie să îşi încălzească locuinţele pe toată durata zilei şi nici nu mai primesc norma de hrană pe care o primeau dacă mergeau la şcoală. Şi nu pot fi siguri de „reuşită”.

FOTO: Cum şi-a organizat cadrul didactic „şcoala de acasă”

„La evaluare, din 28 de copii câţi am la clasă, în online am constatat că unii nu îşi mai amintesc totul. Doar 17-18 au mers foarte bine. Ceilalţi nu au înţeles foarte bine. Eu am clasa a patra şi copiii sunt ceva mai mari, dar la clasa întâi este criminal. Nu eşti lângă ei şi nu îi poţi corecta mâna. Dacă nu îi corectezi mâna şi nu îi vezi progresul, acel copil va scrie aşa toată viaţa. Consumul de orice resursă este foarte mare, şi pentru noi, şi pentru elevi”, mai spune Magda Dinescu.

De cealaltă parte, se poate vorbi de o dramă a copiilor care nu pot fi asistaţi de părinţi acasă, dar trebuie să participe la lecţie.

„Unii copii sunt singuri acasă şi nu se descurcă, pentru că părinţii sunt la serviciu. Eu îl las dimineaţa acolo şi după ce plec la muncă nu mai am control şi nu ştiu ce face de pe calculator. Sunt mulţi părinţi care cheltuie sume enorme lună de lună pe bone şi pe after school. Orele acum sunt multe mai scurte, termină şcoala mai devreme decât de obicei şi nu au cu cine să stea, cine să îi ia de la şcoală şi atunci se apelează la asftel de ajutoare”, spune un părinte.