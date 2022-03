Bucegi Winter Race 2022: mai puţini participanţi la cursă, anul aceasta, din cauza frigului extrem FOTO

Potrivit organizatorilor, din cauza frigului năprasnic, surprinzător pentru această perioadă a anului (-10 grade Celsius), numărul participanţilor a fost mai mic în acest an, însă traseul original a fost păstrat cu sfinţenie.

Startul s-a dat în bloc de lângă Refugiul Salvamont Dâmboviţa, de unde s-a urcat până la confluenţa văilor Obîrşie - Doamnele, după o buclă mai abruptă, urcată pe versantul sudic al muntelui Doamnele, s-a coborît în Valea Obîraşiei, după care s-a urcat în culmea Piciorul Babelor.

„De aici o coborâre mai scurtă ne-a condus în Valea Şugărilor de unde a început lungul urcuş până sub colţul sudic al Obîrşiei (2.405 metri), punctul cel mai înalt al traseului, partea finală, mai tehnică, fiind parcursă în căţărare uşoară. Odată ajunşi în vârf, am echipat schiul pentru cea mai lungă şi mai frumoasă coborâre offpist din Bucegi, de sub Colţul Obîrşiei şi pînă în Valea Şugărilor. În Vârful Călugărului s-a făcut ultima coborâre, la fel de frumoasă, până la finish. Lungimea totală a traseului a fost 10,5 km, iar diferenţa de nivel în urcare de 1.050 metri”, a precizat Geo Badea, organizator.

Bucegi Winter Race. FOTO. Geo Badea

Condiţiile de schi au fost dintre cele mai bune, cu zăpadă stabilă şi plăcută la viraje.

La masculin s-a impus şi în acest an acelaşi Andrei Preda, urmat de Pălici Viorel, Bogdan Damian şi fondistul Paul Pepene, iar la feminin Andreea Postolache.

„Chiar dacă n-au fost condiţii meteo prea prietenoase, asta nu i-a împiedicat pe cei pasionaţi de acest sport să participe la evenimentul cu numărul 12 - Bucegi Winter Race, cursă devenită tradiţională la nivel naţional şi prin intermediul căreia s-a dorit în permanenţă să se mediatizeze zona montană înaltă a judeţului Dîmboviţa din Munţii Bucegi, respectiv Padina-Peştera”, a mai spus Geo Badea.

Acest concurs a fost organizat de către Asociaţia Salvamont Dâmboviţa, în parteneriat susţinători fideli ai acestui eveniment.



Bucegi Winter Race. FOTO. Geo Badea

Bucegi Winter Race. FOTO. Geo Badea