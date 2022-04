Bucătăreasa care a dat gata juriul de la „Românii au talent“. Nu a avut curajul să cânte până la 54 de ani

Vasilica Stan are 54 de ani, iar de 30 de ani este şi infirmier şi bucătar în sistemul medical. Niciodată nu şi-a făcut timp de marea sa pasiune şi nu a urmat nici măcar o oră de canto.

Este propriul profesor de muzică şi propriul psiholog, iar la vârsta la care alte femei îşi pregătesc dosarul de pensie, ea abia acum simte viaţa.





Este pasionată de muzică de când era mică, dar din cauza greutăţilor materiale şi a problemelor vieţii, nu a putut continua pe acest drum.





Nu a avut niciodată curajul de a spune ce simte, de a-şi dezvălui adevărata sa pasiune, dar, într-un final, şi-a luat inima în dinţi şi şi-a încercat norocul.

„Colegii şi toată lumea mă apreciază enorm. Pe viitor cred că o cânt la evenimente cu o prietenă care are formaţie”, spune bucătăreasă devenită cântăreaţă peste noapte.

„E un vis de-al meu de mică să cânt. A fost o dorinţă prea mare, pe care am ţinut-o adânc ascunsă n sufletul meu foarte mulţi ani. Am zis că dacă nici acum nu încerc să fac ceva, o să fie prea târziu. Ăsta era cam ultimul tren, aşa am simţit. Am fost prea emotivă în viaţa mea, pentru că aş fi făcut o şcoală de muzică”, spune concurenta de la „Românii au talent”.

Nici măcar părinţilor nu le-a spus, copil fiind, că visul său este acela de a fi pe scenă şi de a cânta. „Erau prea ocupaţi cu ale lor. Pe vremurile acelea părinţii nu prea dădeau importanţă acestor chestii şi visul meu a rămas undeva în urmă, dar nu a fost uitat. Mi-am luat inima în dinţi şi m-am înscris, cu toate că mi-a fost foarte greu. Nu ştiam ce voi face acolo. Eu sunt foarte credincioasă şi cred în Dumnezeu şi m-am rugat foarte mult să mă ajute. De când am păşit pe scenă m-am rugat”, mărturiseşte doamna Vasilica.

Emoţii aproape că au copleşit-o din cabinele de probă până pe scenă, dar pasiunea a fost mai puternică decât orice teamă.

„Am avut emoţii foarte mari, cum nu am avut în viaţa mea, nici măcar la căsătorie. Nu cântasem, până acum, pe nicio scenă, mai ales în faţa unui public atât de numeros. Nu ştiam că urmează să mă dea la televizor şi o să mă vadă atâta lume. Dorinţa mea de a mă duce la acest show a fost cam de doi ani, dar nu prea am avut îndrăzneală. La un moment dat m-am gândit şi mi-am spus că nu pot să mă duc în baston la concursuri. Am zis acum ori niciodată”, spune bucătăreasa de la spital.

„Mă gândeam că pot să îmi pierd vocea, să uit versurile”

Emoţiile au fost atât de puternice în timpul concursului, încât se gândea la ce este mai rău.

„La televizor vezi într-un fel, pe senă e altfel, nu îmi venea să cred că sunt acolo. M-am gândit să obţin măcar un < >. Aveam încredere în mine, în capacităţile mele, dar în acelaşi timp mă gândeam că o clachez din cauza emoţiilor. Mă gândeam că pot să îmi pierd vocea, să uit versurile, se putea întâmpla orice. Am riscat, ăsta e cuvântul care mă caracterizează. Aşa se întâmplă şi în viaţă, trebuie să riscăm, altfel nu reuşim”, adaugă ea.

A ales din repertoriul Angelei Similea şi a ales inspirat, pentru că emoţia transmisă de ea a ajuns acolo unde trebuie.







„Melodia am ales dintr-o inspiraţie. Am zis că trebuie să transmit ceva, eu mi-am ales-o. Am studiat cam o lună piesa. Cunosc tot repertoriul Angelei Similea şi îmi place. Studiam când aveam timp, dădeam drumul la televizor, la telefon, nu stăteam numai de cântat. Am transmis emoţie, pentru asta am obţinut patru de <<Da>>. Din fericire am reuşit, nu am clacat. Traversez o perioadă frumoasă din viaţa mea, multă lume mă felicită”, mărturiseşte târgovişteanca.

Doamna Vasilica a terminat studiile Liceului Nr. 4 din Târgovişte şi după aceea a urmat şcoala de bucătari – o altă pasiune a ei.

„Fac mâncare diversificată, mai mult de regim, pentru că e spital. Nu e neapărat o meserie care mă împlineşte, dar din asta trăiesc, deocamdată. Nu se compară nimic pe lumea asta cu muzica”, mărturiseşte ea.

Experienţa de la concurs a fost una care, speră ea, să îi deschidă noi orizonturi. Acum are de gând să cânte la petreceri.

„Poate că o să cânt la evenimente. Am o prietenă cântăreaţă, care are o trupă. Nu mă gândesc prea sus, dar aş vrea să îmi fac eu plăcerea asta a mea. În timpul săptămânii voi merge la bucătăria de la Spital, iar în weekenduri la evenimente. Cam aşa cred că o să fie. Nu mă încântă să urmec un curs de canto, pentru că nu cred că mă ajută prea mult. Canto te ajută, dar dacă nu ai voce, nu faci mare lucru. Eu nu simt nevoia să urmez astfel de cursuri“, spune Vasilica.

La serviciu a devenit, deja, o mică vedetă. Colegele o roagă să le cânte, iar conducerea spitalului a organizat o conferinţă de presă special pentru ea.

”Am mai spus la câteorva colege de pasiunea mea, mai cânt prin bucătărie, dar nimeni nu ştia unde o să ajung, ce o să fac şi ce ambiţii am eu. Cânt când fac mâncare, mă mai roagă şi colegele mele să le cânt. Conducerea spitalului mi-a făcut o surpriză frumoasă. Am fost invitată la o conferinţă de presă şi mi-au oferit un tort, m-au rugat să cânt. A fost foarte emoţionant”, adaugă Vasilica Stan.