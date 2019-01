Baschet feminin. Intrare liberă la CSM Târgovişte - Olimpia Braşov. Dan Calancea: „Târgovişte are cel mai experimentat şi echilibrat lot din Ligă”

Cele două formaţii se află la egalitate de puncte, 21, pe poziţiile 3 (Târgovişte), respectiv 4 (Braşov).

„Târgovişte are cel mai experimentat şi echilibrat lot din Ligă. Stau cel mai bine la regula jucătorului tânăr, având mai multe opţiuni, celelalte cinci jucătoare românce sunt deosebit de valoroase, străinele au mai multe titluri de campioane obţinute în competiţia noaastră. Ne confruntăm cu ce am anticipat, alături de Filip, şi Bartee are probleme medicale. În orice condiţii, mergem să jucăm baschet de calitate care să ne aducă victoria”, a spus antrenorul braşovencelor, Dan Calancea la bzb.ro