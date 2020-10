Au petrecut imediat după alegeri, iar acum sunt pozitivi. Doi primari din Dâmboviţa, confirmaţi cu Sars-Cov-2

Edilul din Crevedia a organizat la el acasă o petrecere cu zeci de persoane, potrivit digi24.ro , fericit că a obţinut un nou mandat. Acum, la aproape două săptămâni de la acel eveniment, edilul a anunţat, pe Facebook, că se află în izolare, confirmat cu Covid-19.

„Dragi prieteni, în data de 05.10.2020 am prezentat simptome de răceală şi am plecat acasă. Am luat tratament iar a doua zi am fost la spital în Buftea sa fac testul de COVID 19. Menţionez că de marţi şi până azi am aşteptat rezultatul testului, care din păcate este pozitiv. Mă simt bine, mâine voi merge la spital pentru evaluare şi voi urma recomandarile medicului. Vă doresc multă sănătate tuturor. Doamne ajută!”, a scris pe pagina de Facebook primarul comunei Crevedia.

Aceeaşi poveste s-a petrecut şi în Dobra. Edilul a petrecut alături de apropiaţi într-un local din Mărceşti. “Stimaţi cetăţeni! Din păcate în ultimele zile au crescut enorm cazurile de coronavirus în comuna noastră. Nu vă ascund că şi eu sunt confirmat pozitiv, însă, din fericire, nu am simptome... Respectaţi cu stricteţe toate normele impuse de autorităţi în acestă perioadă... Să fim sănătoşi cu toţii!” a scris Daniel Nica pe Facebook. Satul Dobra din comuna cu acelaşi nume, din judeţul Dâmboviţa, a intrat, oficial, în carantină de 14 zile, din data de 9 octombrie, de la ora 22.00. Autorităţile speră astfel să scadă numărul îmbolnăvirilor din zonă. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Primărie, respectiv 14. Printre angajaţii primăriei este şi edilul proaspăt ales. Rata de incidenţă era, pe 9 octombrie, de peste 7 cazuri la mia de locuitori. Populaţia luată în calcul este de 3.531 de suflete. Până la instalarea în funcţie, comuna Dobra este condusă de tatăl său, primar în funcţie Gheorghe Nica.

