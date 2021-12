Antrenorul poliţiştilor din Dubai, locul 5 la un renumit show european de culturism. Cum arată românul VIDEO

Big Man este unul dintre cele mai importante show-uri din Europa şi închide anul competiţional.

„Am vrut să particip la acest concurs pentru că este unul de înalt nivel, cu sportivi bine pregătiţi. Am avut o pregătire de 5 luni pentru această competiţie, în ciuda faptului că aveam altte două job-uri pe lângă şi nu m-am putut odihni aşa cum trebuie. Cea mai grea perioadă a fost în ultimele 7 zile fără carbohidraţi, dar şi ultimele 36 de ore, înainte de concurs, în care nu am băut apă. Au fost crunte zilele acestea. Am reuşit să obţin locul 5 şi este foarte îmbucurător pentru mine. A fost un obiectiv al meu de când m-am lăsat de rugby, acela de a fi competitiv într-un alt sport. Am ales să fie body buildibngul”, spune Nino.

Fostul rugbist a fost ajutat în perioada de pregătire de un psiholog, din Croaţia, aşa cum fac marii bodybuilderi din lume.

„Multă lume mă întreabă cum un psiholog poate să fie antrenor pentru bodybuilding, dar majoritatea celor care fac bodybuilding la nivel înalt au antrenor personal psiholog, pentru că cheia nu este neapărat în ceea ce mâncăm, pentru că ştim ce să mâncăm, ştim cum să ne antrenăm, dar fiind un sport atât de dificil din punct de vedere mental, un psiholog este mult mai potrivit să te antreneze. Antrenorii în bodybuilding sunt psihologi la nivel înalt, care au pregăgire în nutriţie şi biomecanică. Cel care a câştigat Mr. Olympia anul trecut are un antrenor care este psiholog într-un penitenciar”, adaugă Nino.



Nino Barbu, locul 5 la Big Man Weekend, 2021. FOTO: N.B.

În noiembrie 2022, Nicolae Barbu are de gând să participe la Romanian Muscle Fest, în faţa conaţionalilor..

„Faptul că am luat o medalie este extraordinar, pentru că este dificil să schimbi sportul şi să faci şi performanţă. Nu l-aş vedea pe Ronaldo să facă performanţă în tenis sau baschet, de exemplu. Împreună cu antrenorul meu David Radolovic (Croaţia) am reuşit, zic eu, cu sacrificiu şi multă consistenţă, să ajungem la forma dorită”, crede antrenorul poliţiştilor din Dubai.

Nino Barbu şi antrenorul său psihlog FOTO: N.B.

