Antrenorul Chindiei, Emil Săndoi, vrea un campionat cu 18 echipe. Reacţia sa vine după „miracolul” de pe Ilie Oană

Săndoi este de părere că, pentru România, ar fi o soluţie mai bună un campionat cu 18 echipe.

"N-aş vrea să fiu judecat greşit, pentru că eu repet o declaraţie de-a mea pe care am dat-o cu ani în urmă, deci nu acum, nu o luaţi ca şi cum ar fi o declaraţie din acest moment, pentru că ar putea să fie interpretată în mod subiectiv. Eu am spus şi acum 3 ani şi acum 4 ani şi acum un an şi asta o să spun tot timpul, că un campionat cu 18 echipe şi cu tur şi retur normal, cum este în campionatele puternice din Europa, eu cred că ar fi chiar mai atractiv decât actualul sistem", a precizat Săndoi după meci.

Victoria celor de la Chindia Târgovişte, 3-1, împotriva celor de la Academica Clinceni a fost prima înregistrată de Emil Săndoi pe banca dâmboviţenilor, după ce a preluat echipa de la Viorel Moldovan

Chindia rămâne în lupta pentru evitarea retrogradării şi decisive vor fi meciurile cu Dinamo, care încă nu au fost reprogramate.