Antrenorul Chindiei, acuze la adresa arbitrilor, după retrogradarea echipei sale: „Ştim că suntem o echipă mică”

„Când am venit aici am sperat să scoatem 100% de la fiecare jucător şi să nu se facă greşeli din partea arbitrilor. Cu Sibiul a sărit un jucător la cap şi s-a dictat 11m împotriva noastră. Astăzi a fost o luptă corp la corp şi s-a dat penalty pentru Iaşi. Noi am avut henţ clar, 11m, şi nu am primit. Ştim că suntem o echipă mică, nu avem un potenţial fantastic. Nu ar fi corect dacă nu aş spune acest lucru. Am 300 şi ceva de meciuri în Liga I şi peste 50 de goluri, ca fundaş central. N-ar fi normal să nu spun ceea ce gândesc în momentul ăsta. Probabil că o să deranjez. Acesta a fost un campionat ciudat”, a declarat Săndoi, după meci.

Antrenorul Chindiei a dat vina şi pe pandemia de COVID-19.

„Cu pandemia, cu jucătorii infectaţi, fără spectatori, cu meciuri amânate, nu mai înţelege nimeni nimic. Şi ierarhia este puţin destabilizată. Nu ştiu ce decizie se va lua. Sunt persoane care conduc fotbalul românesc şi vor lua cea mai bună decizie”, a declarat Emil Săndoi, la finalul meciului dintre Poli Iaşi şi Chindia Târgovişte.