Andrei Piţian, jucătorul Chindiei, unul dintre cei trei jucători de câmp integralişti în turul campionatului

La finalul turului, Mirko Pigliacelli (U Craiova), Octavian Vâlceanu (Academica Clinceni) şi Andrei Piţian au fost singurii fotbalişti care au jucat în toate minutele din meciurile din turul campionatului.

Cu 1.350 de minute, Andrei Piţian a fost singurul fotbalist de câmp care a fost integralist în turul campionatului, fiind unul dintre jucătorii importanţi ai Chindiei Târgovişte, revelaţia primei părţi a sezonului. Formaţia antrenată de Emil Săndoi ocupă locul 6, ultimul care permite accesul în play-off.

“Ar fi o onoare pentru mine să fac pasul spre o echipă cu pretenţii, dar momentan sunt sub contract cu Chindia şi vreau să rămân concentrat la ce am de făcut aici. Am intrat în ultimele şase luni de contract, în vară voi fi liber şi voi vedea ce se va întâmpla”, a declarat Andrei Piţian pentru Fanatik