Agent de penitenciar, campion la ciclism. Cătălin Manea: „Să fii sportiv înseamnă să îi respecţi pe cei din jur“

Cătălin Manea este membru al IPA „Regiunea 1 Dâmboviţa” şi este Agent de Poliţie Penitenciară la Penitenciarul Mărgineni. El a fost desemnat câştigător la grupa de vârstă 30-39 de ani. Tânărul în vârstă de 36 de ani, originar din comuna Bucşani, judeţul Dâmboviţa, a avut un parcurs bun în 2021, iar colegii lui se mândresc cu performanţele obţinute de el.

Pasiunea şi-a descoperit-o în 2002, când era urmărea grila de programe TV. Întâmplător, pe un canal de sport era transmis Turul Franţei, dar nu asta i-a atras atenţia, cât faptul că erau prezentate peisaje din Alpi de toată frumuseţea.

„Eu fiind pasionat de geografie, am fost captivat. Abia ulterior am început să fiu atras şi de ciclism şi să îl urmăresc pentru că, în fond, ciclismul trebuie să îl percepi şi să îl însuşeşti foarte bine înainte de a te întreba ce fac nişte băieţi care pedalează neîncetat şi se duc într-un loc cu bicicleta. Ciclismul nu despre asta e vorba - de o adunătură de oameni care pedalează, e un sport foarte bine organizat şi structurat”, spune Cătălin Manea.

Cătălin Manea. FOTO: Facebook

Atât la nivel profesionat, cât şi la amatori, ciclismul este un sport foarte bine tacticizat, fiecare membru al echipei având un rol bine delimitat în echipă.

De ce nu face pasul către profesionişti

Agentul este un împătimit al sportului. A început să alerge în urmă cu 8 ani doar ca să se menţină în formă.

„Ulterior am zis că trebuie să particip şi la câteva concursuri. Mi-a plăcut, am avut şi ceva rezultate. Poate cel mai important e locul 6 la Semimaratonul Internaţional din Bucureşti, în proba de 10 km. Am fost singurul sportiv nelegitimat, primul amator al cursei din totalul celor 2.000 de participanţi. Apoi m-am axat pe duatlon, sportul care îmbină alergarea şi ciclismul. Abia din 2015 m-am axat exclusiv pe ciclism. Am alergat destul de mult, făceam cam 33 de minute pe o distanţă de 10.000 de metri”, povesteşte dâmboviţeanul.

Nu a făcut pasul către sistemul profesionist pentru că nu ar mai fi avut timp de familie, care este pe primul loc în topul valorilor personale, dar şi pentru că lucrează, serviciul fiind şi el esenţial.

Cătălin Manea, campion la ciclism. FOTO: IPA România

„Am serviciu şi am şi familie şi copil, or ideea de a fi profesionist presupune sacrificiul multor lucruri. Nu le poţi face pe toate, nu poţi să fii şi profesionist şi să ai şi serviciu şi familie. Familia e cea mai importantă, de serviciu ai nevoie, iar restul timpului îl dedic şi sportului. Sportul e o pasiune pe care am dus-o şi la nivel competiţional. Mi-a plăcut mereu sportul”, mărturiseşte Cătălin.

Rolul educaţiei în dezvoltarea unui sportiv

Tânărul a fost pasionat, ca mulţi alţi băieţi, de fotbal, pe care l-a practicat până în clasa a VIII-a. Mai târziu educaţia a fost pe primul loc. Este de părere că nouă, românilor, încă ne lipseşte educaţia în sport. Din cauza asta sportivii noştri nu îşi pot depăşi condiţia.

Cătălin Manea, campion la ciclism. FOTO: IPA România

„A fi sportiv nu presupune doar sportul în sine, ci presupune foarte multă disciplină, tact, organizare, să îi cunoşti pe ceilalţi, să fii fairplay. Lucrurile astea se învaţă doar prin educaţie. Nicio societate dezvoltată nu există fără sport. Toate ţările mari ale lumii au şi sportul dezvoltat, e o condiţie sine-qua-non. E ca o tradiţie. Eu de asta mi-am ales ciclismul, pentru că am văzut că la olandezi, la belgieni, sunt familii care ies cu copiii la diferite competiţii şi le prezintă sportivii, le arată ce fac, cum fac şi restul. Sportul înseamnă familie, înseamnă tradiţie”, crede el.

Pentru agentul de la Mărgineni lucrurile bune vin de la sine acum, după titlul obţinut la amatori. O să reprezinte România la Campionatul Mondial al poliţiştilor de la Rotterdam.

„Chiar dacă sunt un sportiv amator, m-am antrenat întotdeauna cum trebuie, am ştiut unde trebuie să ajung, iar între altele am ajuns la a câştiga Cupa Naţională a Federaţiei Române de Ciclism - categoria amatori. O să reprezint anul ăsta România şi la Campionatul Mondial al poliţiştilor de la Rotterdam, din Olanda, în perioada 22-31 iulie, cursă ce va avea o distanţă de 70 de km. eu o să alerg în cursa de şosea din ziua de 25 iulie. Distanţa este, din păcate, cam scurtă. Ar fi fost de preferat orice distanţă de peste 100 de km, pentru că în problele scurte mulţi pot duce o cursă, dar nu toţi ştiu să stăpânească o cursă. Cu cât e mai lungă, cu atât e mai dificilă şi atunci se mai triază dintre concurenţi”, precizează sportivul.

Cătălin Manea. FOTO: IPA România

Cătălin se antrenează în lunile de iarnă pe distanţe de 1.000 de kilometri, iar vara dulbează distanţa parcursă. El face parte din echipa ”LivingBike Faresin Team”, care îl ajută cu echipamentul.

„Cu parteneriatul IPA m-am gândit abia în a doua jumătate a anului trecut. Niciodată nu am apelat la ei, dar mi-au oferit ajutorul îndată ce l-am cerut şi, văzând ceea ce fac, au ales să mă sprijine în cursa de la Rotterdam. De asemenea, sindicatul m-a ajutat întotdeauna de când sunt aici. E costisitor să parcurgi toată ţara, să te duci la concursuri, să plăteşti taxele de participare. Bicicleta mi-am achiziţionat-o singur, dar făcând mii de kilometri intervine uzura şi trebuie schimbate anumite componente, aşa cum schimbi la maşină filtrele şi uleiul. La o bicicletă schimbi lanţul, saboţii la frâne etc. Sunt consumabile”, conchide el.

Ulisse Gheduzzi şi Iulian Moisa, doi colegi de „trupă” de-ai lui Cătălin vor merge la celebra cursa de MTB ABSA Cape Epic din Africa de Sud.

Rezultatele obţinute în 2021:

Ziridava Arad

Loc 1 contratimp individual Cupa Naţională a României

Loc 1 cursa de fond Cupa Naţională a României / loc 3 general sportivi amatori

Loc 23 general, alături de sportivii profesionişti

Road Bike Trophy Focşani

Loc 3 Cupa Naţională a României „master 1”

Loc 14 general, alături de sportivi amatori

Road Grand Tour Boldeşti – Seciu

Loc 1 Cupa Naţională a României „master 1”

Loc 11 general concurs

Loc 4 general, alături de sportivi amatori

Cupa Max Ausnit Lugoj

Loc 3 Cupa Naţională a României „master 1”

Road Grand Tour Pucioasa

Loc 5 general, alături de sportivi amatori

Top 10 alături de sportivii profesionişti