Activitatea fabricii Arctic de la Ulmi ar putea bloca circulaţia pe drumul spre Capitală. Semnalul este tras de autorităţi, care aşteaptă reabilitarea şoselei

Referitor la DN 71 (Bâldana – Târgovişte – Sinaia), preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea, spune că proiectul acestui drum nu se află pe agenda de priorităţi a Minsterului Transporturilor.

Mai mult de atât, investiţia de la Ulmi riscă să blocheze în curând DN 71 din cauza traficului infernal care va fi pe această rută odată cu pornirea capacităţilor de producţie ale acestui agent economic.

„Undeva în jurul datei de 18-19 iulie are loc inaugurarea obiectivului industrial de la Ulmi”

„Pe data de 5 februarie s-a spus că au fost aprobate documentele pentru a posta documentaţia respectivă în SICAP, numai că, de atunci şi până acum, de 3-4 ori, această documentaţie a fost retrasă din diferite motive sau sub diferite motive. Eu consider că tergiversarea realizării acestei investiţii vitale pentru judeţul Dâmboviţa nu este de bun augur şi o să vă spun de ce? Undeva în jurul datei de 18-19 iulie are loc inaugurarea obiectivului industrial de la Ulmi. Va începe producţia efectivă a maşinilor de spălat rufe, din prima capacitate existentă la Ulmi, iar mijloacele de transport care vor trebui să facă aprovizionarea cu materii prime şi să ducă produsele finte spre destinaţia lor sau spre spaţiile de depozitare vor tranzita DN 71, ceea ce va duce la blocarea efectivă a acestei rute de transport, pentru că ştiţi cu toţii că nu avem decât două benzi, câte una pe sens”, spune Aleandru Oprea.

Probleme similare sunt şi pe DN 7, folosit de Arctic Găeşti, dar şi de Renault Titu. De altfel, reabilitarea DN 7 a fost promisă de Guvernul României înainte de deschiderea Centrului de la Titu.

„O altă precizare, legată de DN 7, este că acesta este un drum care a fost promis de Guvernul României încă din anul 2005- 2007, care este în contestaţie şi la nivel naţional şi la nivel european. Dar, repet, în acest caz, cu bunăvoinţa funcţionarilor din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere cred că se poate adjudeca contractul, pentru că înţeleg că ofertele financiare ale primilor doi competitori oricum sunt viabile şi mult mai bune decât oferta financiară a celui care contestă această procedură de achiziţie publică”, a mai precizat preşedintele CJD, Alexandru Oprea.

Potrivit CJ Dâmboviţa, lucrările, în valoare totală de 200 de milioane de euro, urmează a fi executate în iulie 2019. Terţi investitoriiau anunţat CJ Dâmboviţa că vor suplimenta suma cu încă 130 milioane de euro, bani care vor fi pompaţi în alte unităţi de producţie care vor asigura fluiditatea uzinii Arctic. Numărul de angajaţi de care Arctic are nevoie la Ulmi se apropie de 1.000, însă numărul total de angjaţi care lucra pe platforma creată de Arctic, însemnând cel puţin 5 firme mari în Ulmi, Comişani şi Văcăreşti, ajunge la 5.000. În prima etapă, proiectul vizează atât unitatea în sine, cât şi un depozit de produse finite, laboratoare, birouri, cantină, platforme acoperite, parcări pentru autoturisme şi maşini de mare tonaj, cabină pentru poartă, clădiri conexe, alei carosabile şi pietonale, amenajări peisagere şi sistematizare verticală, împrejmuire, branşamente pentru utilităţi şi organizare de şantier. Prin realizarea acestei investiţii, Arctic va deveni unul dintre cei mari producători din Europa în domeniul producţiei de maşini de spălat. Cel mai mare angajator în judeţ Dacă în urmă cu doi, Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte era cel mai mare angajator din Judeţul Dâmboviţa, acum primul loc este ocupat de cel mai mare producător de electronice şi electrocasnice din România, Arctic, aflat în plină expansiune. 1. ARCTIC, cu 2.895 de angajaţi, însă compania a anunţat ITM Dâmboviţa că este în plin proces de recrutare de forţă de muncă pentru viitoarea fabrică ce se va construi la Ulmi. 2. Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, cu 2.158 de angajaţi 3. Combinatul de Oţeluri Speciale – COS (fost Mechel) – 1.260 de angajaţi 4. SUN GARDEN MANAGEMENT, Pucioasa – 1.100 de angajaţi 5. INTEL PRO RESOURCES – 840, aceasta fiind o firmă care lucrează tot pentru ARCTIC

