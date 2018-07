Absolventă a Bacalaureatului la 59 de ani: „Eu am fost o excepţie, dar nu înseamnă că toţi trebuie să facă asemeni mie“

Elena Duţu a abolvit doar prima treaptă de liceu, la Chimie Industrială, în Fieni. Şi-a completat studiile la Liceul „Constantin Bârncoveanu”, din Târgovişte.

„Sunt fericită că am luat, chiar dacă nu am avut timp mult la dispoziţie. Văd de nepoţel, am fost cu soţul să vând miere, dar am văzut şi de mama, care este bolnavă. Acum sunt mulţumită cu 7,35, cât am luat eu. La Geografie, într-adevăr, m-am uitat puţin pe variante, am luat 9,20. La celelalte am luat 6 şi nu ştiu cât. Mulţumesc lui Dumneze că poate el vrea să mă folosească în ocaziile viitoare, să îmi ajute să fac ce îmi doresc. Aş vrea să lucrez în domeniul medical, să am ceva la mână şi să merg în zonele unde este nevoie şi de mine, la copiii defavorizaţi, la bătrâni în spitale”, a spus Elena Duţu.

Femeia în vârstă de 59 de ani a obţinut 6,65 la Limba şi Literatura Română, 6,2 la Istorie şi 9,2 la Geografie, media generală fiind 7,35. Întrebată ce vrea să facă mai departe, femeia a spus că vrea să devină voluntar, să ajute lumea.

“Vreau să fac mai departe ceva medical. Să fac voluntariat, în Kosovo, în Africa, să ajut lumea. Nu ştiu dacă merg la facultate, să văd cum mă simt. Vreau să mai fac altceva şi pentru alţii pentru că am făcut destule pentru mine. Am lucrat la COS Târgovişte (fost Mechel), unde am fost timp de 36 de ani maşinist pod rulant. Am ieşit la pensie de 5 ani. Am făcut şi un curs de calificare în domeniul în care am lucrat”, a mai spus proaspăta absolventă de BAC.

Elena Duţu are trei copii, iar de cinci ani a ieşit la pensie. Unul dintre copii este grafician, unul profesor şi unul jurist.

„Nu prea am învăţat, am citit printre picături, aşa. Sunt atâţia ani de când am terminat eu cu şcoala. Tinerii e bine să înveţe la timpul lor. Eu am fost o excepţie, dar asta nu înseamnă că trebuie să facă toţi ca mine. Aveam caiete foarte ordonate, îngrijite. Am ajuns vedetă. M-a sunat toată lumea să îmi spună că m-a văzut la televizor, pentru că eu nu am televizor. Soţul mi-a spus că nu e bine că am făcut asta la vârsta asta. Oricum, pentru mine, eu cred că este o reuşită”, adaugă Elena Duţu.

Spune că nu a apucat să termine liceul când era tânără pentru că s-a căsătorit.