Ţuţuianu nu se duce deocamdată către niciun partid, dar spune că într-o lună va decide. „Am discutat cu toate partidele politice”

„Se scriu tot felul de bazaconii legat de intentiile mele politice. Eu nu am bătut la usa nimănui, la uşa mea au batut toţi. Am discutat cu toate partidele politice, cu conducerea lor naţională, la iniţiativa acestor partide. Fiecare mi-a făcut o ofertă pe care o analizez. Daca doreşti să faci politică, nu poţi să o faci cu succes de unul singur”, a spus Ţuţuianu.

Fostul vicepreşedinte PSD a precizat că va lua o decizie în perioada imediat următoare pentru a se integra în lupta pentru viitoarele alegeri.

„Nu am luat o decizie, este dificil, v-am spus că am dificultăţi azi de a mă poziţiona împotriva PSD după 20 de ani. Voi decide după ce analizez cum merg dosarele din instanţă (in care contesta excluderea din PSD - n.r.). La momentul ăsta sunt într-un blocaj total. Dacă voi constata că blocajul continuă şi nu este util să pierd doi ani din viaţa mea, poate voi decide că e mai util să renunţ la litigii şi să îmi văd de drumul meu. Îmi mai rezerv luna aceasta de meditaţie, vad cum merg dosarele, discut cu colegii din PSD care au rămas langa mine, voi discuta şi cu toţi primarii. Nu voi alege nici drumul cel mai uşor, ci drumul pe care eu cred că mă voi putea exprima cel mai bine din punct de vedere politic”, a precizat Ţuţuianu.

„Adrian Ţuţuianu o să vă spună el. Nu pot să vorbesc eu în numele lui. Am vb cu dl Ţuţuianu – în afară de Dragnea şi Dăncilă vorbesc cu toţi pesediştii – şi i-am spus un singur lucru: dacă mai vrea să facă politică – şi cred că vrea şi e bun pentru politică – în niciun caz nu poate să se ducă la PNL sau la USR. Închipuiţi-vă cum eu, Ponta, Daniel Constantin ne duceam în armata lui Orban sau Barna. Chiar că ne pierdeam respectul oamenilor. Dacă va dori să facă în continuare politică şi cred că e un om de stânga, social-democrat, evident că Pro România e singura alternativă. Când va lua decizia, dacă o va lua şi în ce direcţie sunt convins că o va anunţa domnia-sa”, a precizat Victor Ponta.

Acesta a spus că discută permanent cu mulţi social-democraţi din judeţ şi că este atent la ce se întâmplă acum în organizaţia PSD Dâmboviţa, în care s-au format, practic două tabere. Cea mai numeroasă pare să fie de partea actualului preşedinte interimar, Rovana Plumb.