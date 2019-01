Ţuţuianu, după înscrierea în Pro România: „Fac un apel către primari, parlamentari, consilieri, să vină alături de mine, alături de noi“

El i-a îndemnat pe primari, parlamentari, consilieri judeţeni şi locali, membri şi simpatizanţi, „care cred în nevoia de dezvoltare a acestei ţări, la cei care cred în nevoia de dezvoltare a judeţului Dâmboviţa să vină alături de mine, alături de noi. Cei care mă cunosc ştiu că nu vând iluzii şi nu accept provocări pe care nu le pot îndeplini. Aşa va fi şi acum”, a precizat Ţuţuianu.

Textul integral publicat de Adrian Ţuţuianu pe pagina sa de Facebook:

„Dragi prieteni,

În urmă cu 20 de ani m-am înscris în Partidul Social Democrat (PDSR la vremea respectivă), convins fiind că social-democraţia modernă reprezintă opţiunea politică cea mai adecvată situaţiei României. Partidul era în opoziţie atunci, atât la nivel naţional, cât şi judeţean.

Timp de peste două decenii, am fost un membru credincios al acestui partid, am muncit şi am urcat treaptă cu treaptă, fără să ard etape şi înţelegând asumarea fiecărui pas pe care l-am făcut. Din 2012, în calitate de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Dâmboviţa, am câştigat TOATE bătăliile politice, aducând PSD Dâmboviţa în primele 5 organizaţii din ţară, recunoscută drept una modernă, energică şi deschisă către societatea civilă, către oameni noi, de foarte bună calitate.

Partidul m-a răsplătit şi am fost consilier judeţean, senator, preşedinte de Consiliu Judeţean, ministru. Am încercat să nu dezamăgesc şi să confirm, prin prestaţia pe care am avut-o, încrederea primită. Le mulţumesc tuturor celor care au lucrat alături de mine în acest răstimp.

În luna noiembrie 2018, urmare a semnării Scrisorii privind situaţia Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea a decis excluderea mea în maniera pe care o cunoaşteţi, singura vină fiind delictul de opinie. De altfel, rând pe rând, lideri importanţi ai acestui partid au fost excluşi sub diverse pretexte: Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Valeriu Zgonea, Mihai Chirică, Marian Neacşu (sunt doar câteva exemple). Mandatul lui Liviu Dragnea la conducerea PSD va rămâne ştampilat de această regulă: eliminarea tuturor celor care au gândit #altfel.

AM DECIS SĂ VIN ALĂTURI DE VICTOR PONTA ŞI DE PRO ROMÂNIA, din următoarele considerente:

✔️Demersul judiciar pe care l-am iniţiat pentru a contesta excluderea din PSD este sortit eşecului. Parcursul litigiilor este împiedicat şi nu-mi permit să pierd doi ani din viaţă judecându-mă cu Liviu Dragnea (ca să dau tot de el la şefia PSD, chiar dacă aş câştiga).

✔️Politicile promovate de guvernarea PSD au îndepărtat partidul de valorile social-democrate şi de Europa, fiind, multe dintre ele, haotice, lipsite de consistenţa unui act de guvernare responsabil şi, cel mai grav, puse în practică de oameni neprofesionişti.

✔️De prea mult timp, agenda publică a acestei ţări este dominată de problemele justiţiei, deturnate de la fondul real către dorinţa lui Liviu Dragnea de a-şi rezolva situaţiile personale. Vulnerabilitatea juridică a liderului PSD a devenit şi a partidului. Se mai discută prea puţin sau deloc despre economie, despre agricultură, despre autostrăzi, şcoli, spitale, fonduri europene etc. De unde PSD era cunoscut drept partidul care guvernează bine, astăzi a devenit un fel de glumă, izvor de ironii, cu repercusiuni grave în perspectivă.

✔️Mai mult, PSD a fost acaparat de o clică strânsă în jurul lui Liviu Dragnea, oameni care nu au crescut în acest partid şi nu l-au preţuit niciodată, pentru ei fiind doar o bună afacere personală. PSD-ul în care eu am intrat şi am muncit 20 de ani nu mai există, valorile sale fiind alterate la nivel de leadership.

✔️Nu a fost o decizie uşoară pentru mine, dar m-am alăturat unui proiect şi unor oameni în care am #încredere. Victor Ponta, Daniel Constantin, Nicu Bănicioiu, Sorin Cîmpeanu au sprijinit masiv judeţul Dâmboviţa, au dovedit competenţe profesionale şi, incontestabil, Victor Ponta rămâne în conştiinţa publică drept un foarte bun Prim Ministru al României.

✔️Am fost abordat de toate partidele politice parlamentare, dar, după ce am cântărit suficient şi am purtat discuţii cu primari, consilieri judeţeni şi locali, membri şi simpatizanţi, oameni din judeţ, am hotărât că drumul alături de PRO ROMÂNIA este cel mai compatibil cu mine. Cred că PRO ROMÂNIA poate deveni o alternativă la PSD, poate fi acel partid social-democrat modern, european, vizionar de care România are nevoie. Nu va fi deloc uşor, pentru că partidul acum se naşte, iar principala noastră resursă o reprezintă #oamenii. Dar nu am fugit niciodată de provocări. Cred în acest proiect şi voi face toate eforturile ca el să capete contur şi să devină un partid al oamenilor mulţi“.