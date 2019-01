Ţuţuianu, desfiinţat de un fost lider al PSD Dâmboviţa: „Ai venit de la un partid de trădători. Ia-ţi mâinile de pe Organizaţia PSD!“

Gheorghe Ana a fost deputat PSD de Dâmboviţa, dar şi preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Acesta a avut o reacţie dură pe pagina sa de Facebook după ce Adrian Ţuţuianu încearcă (în opinia sa lui Ana) să destabilizeze organizaţia judeţeană a PSD, condusă interimar de Rovana Plumb.

Gheorghe Ana: „Respectând adevărul”

„Ieri am citit o postare care mi-a trezit in minte amintiri despre adevăruri pe care autorul încearcă sa le ascundă. Acum 20 de ani am semnat o hârtie de care azi îmi pare rău! Îmi pare rău pentru că, deşi recunoaşte, partidul i-a dat tot ceea ce el nici nu visa acum 20 de ani. Iar acum încearcă sa arate opiniei publice cât de harnic şi de deştept a fost şi este! Păi măi Adriane, ai venit in PDSR de la un partid de tradatori (APR) cu gândul declarat să faci cariera politica şi astăzi esti unde îţi este locul!...

Primul lucru pe care l-ai făcut după instalare a fost acela de a scapa de cei cu notorietate şi cu cuvint in partid, ca doar trebuia sa fi supus votului organizaţiei. Cu cerbicie şi tenacitate ai scris scenari folosindu-te de o adevarata camarila adusă lingă tine in organizaţie pentru a înlătura orice persoana care ar putea fi împotriva ta. Nu am sa dau nume, pentru ca ele sunt deja notorii in memoria membrilor vechi de partid, dar şi a opiniei publice!

Ai condus 7 ani Organizaţia şi Judeţul folosindu-te de aceleaşi măsuri discreţionare şi inscenind tot timpul scenarii securiste potenţialilor contracandidaţi! ...

Sunt proiecte mari pe care nu le-ai dus pina la capăt, unele chiar sunt compromise, cum ar fi „Colectarea gunoiului”, „Centura Ocolitoare a M. Târgovişte”, „Staţiunea Padina-Peştera”, „Lărgirea la patru benzi a traseului Bildana-centru tehnologic al Grupului Renault”. Sunt numai citeva proiecte mari începute de Colectivul condus de mine in mandatul la CJD 2004-2008!

Faci apel la primari şi consilieri sa ţi se alăture uitind ca plecarea lor din partid înseamnă pierderea calităţii de aleşi! Câţi vor renunţa şi pentru ce? Normal ar fi trebuit ca şi tu odată cu demersul tău eşuat sa-ţi fi dat demisia din toate funcţiile pe care partidul ti le-a dat! Dar la tine verticalitatea este numai la nivel declarativ. Inchei aceste comentarii cerându-ţi un singur lucru in calitatea pe care o am de Membru Fondator al Organizaţiei PSD Dâmboviţa, şi anume: Ia-ţi mâinile de pe Organizaţi PSD Dambovita!”, este mesajul transmis e Gheorghe Ana.

Senatorul Adrian Ţuţuianu şi-a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce a ales să se înscrie în Pro România după ce a fost exclus din PSD, la 5 noiembrie 2018.

El i-a îndemnat pe primari, parlamentari, consilieri judeţeni şi locali, membri şi simpatizanţi, „care cred în nevoia de dezvoltare a acestei ţări, la cei care cred în nevoia de dezvoltare a judeţului Dâmboviţa să vină alături de mine, alături de noi. Cei care mă cunosc ştiu că nu vând iluzii şi nu accept provocări pe care nu le pot îndeplini. Aşa va fi şi acum”, a precizat Ţuţuianu.

