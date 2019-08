Şeful din Poliţie care spune că îi este ruşine că „lucrează într-un sistem bolnav“ şi-a şters postarea. „Punctul de vedere mi-l menţin“

După ce declaraţiile sale au ajuns în presă, comisarul şef Dincă a şters postarea legată de subiectul Caracal

„Este groaznic ce s-a întâmplat. Îmi este ruşine, lucrez într-un sistem bolnav, putred. Este inadmisibil. Sunt bulversat. Politia păzeşte un criminal, în timp ce acesta îşi desăvârşeşte crima, pentru a nu-i încălca drepturile. În ce ţară trăim?”, a scris pe pagina sa de Facebook, şeful Poliţiei Oraşului Fieni, comisar de poliţie, Marius Dincă.

Mesajul a primit rapid numeroase comentarii (pe Facebook) „Felicitări pentru comentariu”, a scris cineva, la postare. „Dă-ţi demisia! Dacă nu, eşti complice!”, l-a îndemnat pe Dincă un alt utilizator.

Ulterior, comisarul şi-a şters postarea. El spune că a primit foarte multe mesaje încurajatoare, dar a decis să şteargă postarea pentru că nu este obişnuit cu mediatizarea excesivă.

„La un moment dat, am încercat să evit nişte comentarii. Am avut o rafală de mesaje pe care am încercat să le evit. Nu sunt obişnuit cu mediatizarea execesivă. Au fost foarte multe mesaje pro-postarea mea. Am primit telefoane din toată ţara, de la medici din Cluj, până la persoane din Câmpulung. Mulţi m-au felicitat pentru postare. Au fost multe aprecieri cu privire la poziţia mea, dar nu sunt obişnuit cu o asemenea mediatizare. Punctul de vedere mi-l menţin, e cât se poate de real, este ceea ce am simţit eu. Sub nicio formă nu am fost obligat de superiori să şterg mesajul”, a declarat pentru „Adevărul“ Marius Dincă.

Alexandra Măceşanu, fata răpită, violată şi ucisă de Gheorghe Dincă, a purtat, cu o oră înainte de a muri, o discuţie telefonică cu poliţistul care a preluat apelul de la STS .

Poliţistul cu care a discutat Alexandra la telefon a avut o atitudine recalcitrantă faţă de tânăra fată care i-a spus că a fost răpită, violată şi că este legată cu o sârmă. Poliţistul i-a zis: „Rămâi acolo, că îţi trimit eu echipaj, dar nu mai ţine linia ocupată”.

