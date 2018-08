12 alergători din România vor înconjura vârful Mont Blanc în mai puţin de 46 de ore, pentru noul centru Hospice, din Adunaţii Copăceni

Competiţia are loc în Alpi, la poalele masivului Mont Blanc. Anul acesta, 8.600 dintre cei mai buni alergători montani din întreaga lume vor lua startul într-una dintre cele 7 probe propuse de organizatori.

UTMB s-aorganizat pentru prima oară înanul 2003, an în care au participat la concurs 700 de alergători, întregul eveniment având un buget total de 60.000 de euro.

Proba regină a întregului eveniment este cea prin care alergătorii înconjoară întregul masiv Mont Blanc, parcurgând un traseu lung de 171 de km, cu 10.300 de m diferenţă de nivel. În acest parcurs, concurenţii traversează 3 ţări: Franţa, Italia şi Elveţia. Pentru un turist normal, acest traseu poate fi parcurs în 6-7 zile, însă competitorii de la UTMB îl aleargă în 20 – 46 de ore.

12 alergători din România, înscrişi în concurs

12 alergători din România vor lua startul UTMB pe 31 August, în proba de 171 km. Fiecare are propriul motiv de a concura, iar în unele cazuri sportivii aleg să susţină şi anumite cauze sociale prin care îşi propun să facă fundraising pentru a sprijini un ONG. Claudiu Beleţoiu este un astfel de alergător, dorinţa sa de participare la UTMB fiind una veche: încă din 2014, când a început să concureze în cursele de trail.

La această ediţie a ultramaratonului din Mont Blanc, Claudiu a ales să susţină HOSPICE Casa Speranţei şi noul centrul socio-medical dedicat copiilor de la Adunaţii Copăceni (care va funcţiona pe spaţiul domeniului donat Fundaţiei de către Familia Florescu, în anul 2012). Experienţa negativă pe care a avut-o cu o spitalizare în primii ani de viaţă l-a determinat să sprijine un proiect care va face ca realitatea unei internări să arate diferit pentru copiii care vor beneficia de servicii gratuite de îngrijire paliativă acordate de HOSPICE.

“La vârsta de 7 ani am suferit un accident în urma căruia doctorii au decis să îmi fie amputat braţul drept. M-am bucurat însă de o salvare miraculoasă şi de continuarea unei vieţi normale, motiv pentru care am ales să ajut alţi copii bolnavi, care merită să se bucure de cei mai frumoşi ani din viaţă. Am încredere în serviciile oferite de HOSPICE şi în diferenţa pe care o va face noul centru de la dunaţii Copăceni pentru copiii beneficiari”, precizează Claudiu Beleţoiu, voluntar al organizaţiei din Aprilie 2018.