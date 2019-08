VIDEO Ce a păţit taximetristul care i-a terorizat pe suceveni: „Diavolul a vrut să *** o femeie ca el să se nască din mine“

Taximetristul care i-a îngrozit pe suceveni după ce a ameninţat o femeie că-i dă foc va rămâne fără permis de conducere. Bărbatul a fost convins să repete testarea psihologică şi, aşa cum era de aşteptat, a primit aviz negativ. Ca procedură, medicul de familie al taximetristului trebuie să facă formalităţile pentru ca acesta să nu mai aibă dreptul să circule pe drumurile publice sau să mai transporte călători.

Taximetristul în cauză a fost făcut "vedetă" pe internet de colegii şi clienţii săi în timp ce spunea tot felul de lucruri care demonstrează că are probleme de sănătate, însă nicio autoritate a statului cu atribuţii în domeniu nu s-a sesizat ca să ia măsuri. Primele înregistrări au apărut acum doi ani.

Într-o filmare apare spunându-i unui client: „diavolul a vrut să f** o femeie ca el să se nască din mine”

Într-o altă înregistrare spune că este „Florintinel original, fiu de Dumnezeu, este etern, nu moare niciodată”. „Ai să te convingi, tu ai să fii bătrân, eu am să arăt la fel. Voi avea altă m*** M*** criminalului meu, care mi-a luat viaţa în univers. Voi vă reîncarnaţi. Eu sunt fiu de Dumnezeu”, a arătat taximetristul. Şoferul îşi preia clienţii doar de la stradă, nu are staţie, şi nici aplicaţia de taxi. Preferă să stea în staţiile de la Casa de Cultură şi de la Policlinică şi devine agresiv doar cu femeile.

După ce filmuleţele au ajuns în spaţiul public, şi alte persoane au spus că au fost hărţuite sau ameninţate de individ.

„Povestea cu sau despre acest domn este veche de câţiva ani ... din câte ştiu s-au făcut mai multe sezisări la poliţie despre acest personaj. Oare de ce nu s-au luat măsuri pâna acum? Bună intrebare ... ”, a scris Mădălina Camilar.

„Mi-l amintesc perfect..M-a întrebat şi pe mine ce părere am despre suprimarea vieţii unui om..L-am anunţat atunci că tocmai am ajuns acasă şi că am un câine fioros în curte”, a scris Claudia Reuţ.

Abia joi, 1 august, la insistenţele reporterului "Adevărul", viceprimarul Lucian Harşovschi a declarat că serviciul de specialitate din Primăria Suceava i-a cerut taximetristului să repete testul psihologic, dar şoferul nu s-a conformat.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuţ Epureanu, a îndemnat victimele să depună plângeri împotriva taximetristului.

„Am luat act de informaţiile transmise în spaţiul public şi au fost dispuse măsuri de verificare. Ne dorim foarte mult să beneficiem de colaborarea tuturor pentru a stabili situaţii conforme cu realitatea. Avem toată disponibilitatea să ascultăm, să sprijinim, să documentăm şi să rezolvăm situaţii care sunt de competenţa noastră şi să generăm împreună un sentiment sporit de siguranţă publică. Tocmai de aceea, îi rugăm pe toţi cei care pot oferi date concrete şi reale privind situaţii de risc infracţional sau victimal să nu ezite să ni le aducă la cunoştinţă prin sesizări directe la sediul Poliţiei Municipiului Suceava, sediul IPJ Suceava sau prin poşta electronică la adresele de e-mail publicate pe site-ul oficial al instituţiei noastre”, a declarat Epureanu.





