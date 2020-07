VIDEO Activistul de mediu Tiberiu Boşutar, după ce hoţii de lemne au încercat să-l linşeze şi i-au distrus maşina: „Nu mă sperie“

Cei doi indivizi care l-au atacat pe Tiberiu Boşutar pe un drum public din zona de munte a judeţului Suceava, miercuri, după ora 20.00, au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore, urmând a fi prezentanţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Agresorii au fost audiaţi timp ce mai bine de cinci ore.

Cei doi bătăuşi sunt cercetaţi penal pentru distrugere şi ameninţare.

„Poliţiştii secţei Câmpulung Mlodovenesc au documentat activitatea infracţională a două persoane în vârstă de 29 şi 38 de ani, din comuna Moldoviţa, care în seara precedentă (n.red miercuri, 15 iulie) au atacat cu un obiect contondent vehiculul unui bărbat în vârtsă de 45 de ani. După audieri, poliţiştii au dispus reţinerea celor două persoane, respectiv a bărbatului de 38 de ani şi a celui de 29 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi ameninţare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu.

Momentul atacului a fost transmis în direct pe Facebook, pentru că întâmplător, în acel moment, Tiberiu Boşutar făcea o transmisiune live pe contul „Legea Codrului”.

În imagini se vede cum activistul care se afla pe un drum public a fost atacat de doi indivizi, care i-au spart luneta maşinii şi i-au introdus forţat în autoturism o scândură cu cuie. În tot acest timp, în maşină se afla Tiberiu Boşutar şi fiica acestuia. Fata a suferit un şoc. Şi-a sunat un prieten şi i-a cerut să sune la rândul său la Poliţie şi să ceară ajutor.

Contactat de reporterul „Adevărul”, activistul Tiberiu Boşutar a povestit ce i-a scos din sărite pe atacatori.

„În urmă cu două luni, am făcut un live pe Facebook în care am arătat un transport de lemn plecat de la Ocolul Silvic Moldoviţa, lemn cubat de pădurarul Ilie Drajmici (n.red. pădurarul care l-a atacat pe Tiberiu Boşutar). În live-ul respectiv am arătat cum în transport erau 10 metri cubi de lemn fără acte. Ilegalitatea a fost confirmată de autorităţi. Transportul trebuia să ajungă la o firmă administată de un inginer silvic angajat la Ocolul Silvic Gura Humorului. După ce am făcut live-ul, la câteva zile distanţă, ministrul Mediului şi Pădurilor, Costel Alexe, m-a sunat personal şi mi-a spus că va lua măsuri pentru ca astfel de oameni să nu mai fie angajaţi în sistemul silvic”, a spus Boşutar.

Activistul susţine că au trecut două luni de la discuţia sa cu Costel Alexe şi cu toate acestea nu s-a produs nicio modificare. Pădurarul acuzat era în continuare la serviciu. În plus, PNL a contestat la Curtea Constituţională înfiinţarea DNA-ului pădurilor. Apoi, Guvernul nu a respectat termenul pentru punerea în funcţiune a noului SUMAL (aplicaţia prin care se încearcă prevenirea furtului de material lemnos). Toate aceste aspecte l-au determinat pe Tiberiu Boşutar să facă un nou live pe Facebook în care să-şi spună păsul. De această dată a luat-o şi pe fiica sa cu el pe teren, care este majoră.

„După aproximativ 15 minute, a venit lângă mine pădurarul gestionar care administrează respectivul canton (n.red Ilie Drajmici). Nu l-am filmat ca să nu-l instig. El din maşină m-a ameninţat, arătându-mi pumnul. Atunci am întors camera şi i-am filmat maşina. Nu era singur în maşină. La un moment dat, când au văzut că-i filmez, au rupt două lemne dintr-un gard şi au sărit pe mine. Am sărit în maşină. (...) Fata este majoră. S-a speriat foarte tare. Am sunat la 112, au venit poliţiştii”, a spus activistul.

Tiberiu Boşutar este de părere că pădurarul a prins curaj să-l atace după ce a văzut că un coleg de-al său de la Garda Forestieră n-a fost sancţionat, deşi s-a buşit în mod intenţionat în maşina activistului de mediu. Incidentul a avut loc acum două luni. Boşutar susţine că nici până acum n-a primit asigurarea de la presupusul său atacator ca să-şi repare maşina.

În ciuda numeroaselor atacuri, Tiberiu Boşutar a spus că nu se lasă, că nu-i este teamă. El a precizat că de-a lungul timpului a reclamat sute de transporturi ilegale şi n-a avut probleme decât după ce a început să arate ilegalităţile comise de angajaţi ai statului.

Activistul susţine că mai mulţi colaboratori de-ai săi au fost arestaţi la domiciliu în ultima perioadă, pentru diverse infracţiuni, care n-au legătură cu domeniul silvic. El crede că acesta este modul în care „sistemul” încercă să-i pună pumnul în gură.

