VIDEO Românca autoare de bestseller în America. Cum să-ţi învingi fricile ca să-ţi îndeplineşti visele: „Sunt atrasă de acţiune, nu de perfecţiune“

Carmen Bădan este unul dintre acei oameni echilibraţi, veseli, care ştiu ce vor şi ştiu să îşi îndeplinească visele. Este suceveancă, absolventă a unei facultăţi de textile.

Era studentă în anul III când a fost Revoluţia. Îşi aminteşte că făcea practică în fabricile din Suceava şi la un moment dat a aflat de la o directoare că s-a schimbat sistemul în România şi că după terminarea studiilor nu va avea un loc de muncă asigurat, ci va trebui să-şi caute un job.

Recunoaşte că a fost uşor dezorientată de noua normalitate. Se simţea puţin pierdută după finalizarea studiilor. Nu voia să lucreze pentru altcineva, voia să aibă propria afacere, pentru că era o fire ambiţioasă.

S-a angajat pentru câteva luni la un atelier din oraş. L-a atenţionat de la început pe administrator că nu va sta foarte mult pentru că are alte planuri. Carmen visa de mic copil să înveţe limba engleză şi să se mute în SUA şi a fost doar o chestiune de timp până s-a decis să plece.

Când era angajata atelierului din Suceava, a făcut o colecţie de haine care a avut succes. S-a vândut foarte repede.

A organizat primul fashon show din oraş, după Revoluţie. Şi-a deschis propriul atelier şi a început să lucreze, gândindu-se mereu cum ar putea să ajungă în America.

FOTO: Facebook/Carmen Bădan

La un moment dat, şi-a auzit un prieten vobind despre un alt prieten care lucra pe vasele de crozieră. Nu a reuşit atunci să afle toate detaliile.

Într-una din zile, Carmen şi-a trimis acasă colegele din atelier pentru că era vară şi frumos afară şi voia ca ele să profite de soare. A rămas singură, s-a aşezat pe o canapea şi a început să citească un ziar, unde a găsit un anunţ de recrutare pentru vasele de croazieră, scris în limba engleză.

A pus mâna pe telefon şi i-a spus reprezentantului agenţiei de recrutare că este inginer, că a făcut şcoala la timp şi că ştie limba engleză. A fost întrebată dacă ştie să servească la mese, dacă are experienţă în domeniul acesta. Şi, sigur, Carmen nu avea, dar a spus că se rezolvă. Până atunci îşi servise doar prietenii care veneau să o viziteze.

A făcut rost de documente care să ateste că are experienţă, s-a dus la un interviu în Budapesta. Era vorbitoare de engleză, dar nu excela. Totuşi a reuşit să obţină job-ul mult visat.

Pe lângă alte dificultăţi, s-a izbit şi de neîncrederea mamei ei, care nu înţelegea de ce ar vrea să renunţe la statutul de inginer ca să fie chelneriţă.

De aici a început aventura sucevencei, care a fost de neoprit în drumul ei spre succes, fericire şi echilibru.

Munca de pe vas a fost dificilă. A fost mai întâi chelner, apoi barman. După care şi-a întâlnit viitorul soţ (acum fost), care vindea opere de artă la licitaţii organizate tot pe vas.

Vapoarele uriaşe erau ca nişte orăşele plutitoare, în care se aflau pe lângă piscine, magazine, baruri, cafenele, restaurante. Clienţii aveau fel de fel de modalităţi de petrecere a timpului. Carmen a lucrat în aceste orăşele în perioada 1997-2005.

FOTO: Facebook/Carmen Bădan

Când a ajuns pe uscat, în Naples, Florida, şi-a cumpărat o casă împreună cu fostul soţ şi tot împreună cu el a început să pună pe picioare o afacere în domeniul imobiliar.

Din spusele lui Carmen, fostul soţ obişnuia să îi descurajeze unele iniţiative. Atunci când voia să le trimită clienţilor o carte poştală de mulţumire, soţul îi spunea să nu o facă pentru că dacă face greşeli gramaticale se va discredita.

Sucevenca recunoaşte că era perfecţionistă şi de teamă să nu greşească renunţa uşor atunci când avea impresia că nu poate să facă un lucru la cel mai înalt nivel.

Ei bine, la un moment dat, Carmen şi-a dat seama că poate să îşi deplinească toate visele, ba chiar a reuşit să identifice şi o serie de tehnici mentale care au ajutat-o să prindă curaj, să încerce, să îşi asume eventualul eşec, să nu renunţe, să meargă mai departe.

„Practic este o chestie în care trebuie să-ţi schimbi dialogul interior. Schimbarea felului în care gândim, schimbarea dialogului, ne reprogramăm. Din câte ştim, funcţionăm cu 95% bazat pe subconştient şi doar 5% bazat pe conştient. Conştientul trebuie să ne convingă, să ne determine să schimbăm subconştientul. Trebuie să schimbăm felul în care gândim, ne comportăm, mâncăm. Toate schimbările aceastea mărunte contribuie la schimbarea subconştientului şi te trezeşti într-o zi că visele încep să ţi se îndeplinească şi nu ştii cum”, a povestit sucevenca la emisiunea „Acasă în Diaspora”, de lntermedia TV.

Carmen a învăţat să ignore vocea pe care o tot auzea în capul ei spunând că nu poate să facă lucruri, vocea care anterior o determina să renunţe din cauza fricii de eşec.

Şi-a înfruntat toate fricile, inclusiv cea care o împiedica să vorbească în public.

„În afacerea mea de imobiliare m-am descurcat, dar cred că momentul în care am început să se simtă o diferenţă în succesul meu a fost momentul în care am citit un articol în care scria că oamenii proşti au mai mult succes decât cei deştepţi. Explicaţia a fost simplă. Oamenii cu un nivel de inteligenţă mai ridicat se gândesc încontinuu că <dacă vreau să fac ceva, trebuie să fie perfect>. Decât să mă fac de ruşine, mai bine nu îl mai fac. Aşa am fost eu toată viaţa mea. Şi mi-am zis atunci când de acum înainte nu am să mai fiu atrasă de perfecţiune. Am să fiu atrasă de acţiune. Dacă vreau să trimit o scrisoare, o trimit”, a transmis sucevenca.

Acum, Carmen vrea să îi înveţe şi pe alţi oameni să atingă succesul în afaceri şi să îşi găsească echilibrul interior. Aşa că a scris o carte care a devenit bestseller în America: „Stand out from the crowd”. În prezent scrie o a doua carte.

„Ideea este legată de gratitudine, de recunoştinţă. În fiecare zi scriu 10 motive pentru care sunt recunoscătoare. Când îţi aduci energia umană la această vibraţie de gratitudine, această vibraţie coincide de vibraţia de îndeplinire a viselor. În loc să fim mulţumiţi şi să spunem că sunt recunoscător pentru telefonul meu, pentru ochelarii mei, ce ar fi să fim recunoscători pentru ceva care nu s-a întâmplat încă. Dacă ai un vis foarte puternic, de exemplu, eu vreau să public un curs legat de cartea pe care am publicat-o. Eu aş putea să mă rog să termin acest curs. Sau pot să spun că sunt atât de mulţumită pentru că al meu curs va fi publicat la sfârşitul lui octombrie. Eu îmi asum că a fost publicat şi mă transpun în starea fizică de recunoştinţă că a fost publicat”, a spus autoarea.

Deşi a visat să ajungă în America, deşi trăieşte o poveste de succes conducând una dintre cele mai de succes firme imobiliare din Florida, Carmen mărtuiseşte că-i este dor de casă şi de oamenii calzi din Bucovina.

