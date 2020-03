VIDEO De frică să nu se infecteze cu COVID-19, angajaţii de la Cadastru au refuzat să intre în instituţie. „Dezinfectaţi cu un pulverizator de geamuri?“

Scandal la Oficiul Judeţean de Cadastru Suceava. Marţi, 24 martie, mai mulţi salariaţi au refuzat să intre în instituţie pentru că, susţin ei, spaţiile n-au fost dezinfectate. Oamenii se tem că se vor infecta cu COVID 19, mai ales că un coleg de-al lor, de la IT, s-a autoizolat, după ce soţia acestuia a intrat în contact cu persoane infectate. Soţia bărbatului este medic la Spitalul Judeţean Suceava, unde zeci de cadre medicale s-au îmbolnăvit din cauza virusului chinezesc.

Angajaţii de la Cadastru erau nemulţimiţi că atunci când au ajuns la serviciu, dezinfecţia era făcută de femeia de serviciu cu un pulverizator de geamuri. „Faceţi o dezinfecţie de calitate. Unde faceţi dezinfecţie? Cu femeia de serviciu cu un pulverizator de geamuri?”, l-a întrebat o salariată pe Vasile Mocanu, directorul instituţiei.

În replică, directorul a spus: „Dacă nu vreţi să intraţi, luaţi-vă concendiu şi plecaţi acasă”.





Contactat telefonic, Vasile Mocanu a declarat că situaţia în instituţie este sub control. A fost făcută o dezinfecţie şi nu sunt probleme.

”Colegul nostru dela IT a spus că soţia lui, care este medic la Spitalul Judeţean Suceava urmează să primească răspunsul la testarea COVID 19. El a intrat în izolare la domiciliu. L-am înştiinţat pe domnul prefect, mi-a spus să iau legătura cu Direcţia de Sănătate Publică. De la Direcţie mi-au spus să facem o dezinfecţie mai temeinică. Noi facem dezinfecţie de mai multe ori pe zi, iar din data de 11 martie este interzis şi accesul publicului. La ora 7.00 am dezinfectat suplimentar spaţiile, cu un biocid la care am mărit concenatraţia. Am dezinfectat clanţele, uşile. Totul este sub control”, susţine Vasile Mocanu.