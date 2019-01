VIDEO Cum arată şi cât valorează acum motocicleta care i-a aparţinut lui Nicu Ceauşescu: „Este una dintre cele mai frumoase Honda construite vreodată“

Nicu Ceauşescu, fiul dictatorului Nicolae Ceauşescu, era pasionat de maşini şi motociclete, dar şi de aviaţie. Fosta motocicletă a lui Nicu Ceauşescu se află acum în colecţia omului de afaceri Alexandru Scheul, care a restaurat-o şi a făcut-o să arate ca nouă. Este vorba despre o Honda, model CX 500.

Alexandru Scheul ne-a spus că bijuteria pe două roţi a fost cumpărată din Franţa în 1980. După Revoluţie, a ajuns la un pasionat de motoare din Târgu Mureş, care s-a mutat definitiv în Germania. Înainte de a pleca, i-a vândut motocicleta unui tânăr din Rădăuţi. Aşa a ajuns la colecţionarul Alexandru Scheul, care şi-a făcut un muzeu de motociclete în comuna Horodnic de Jos a judeţului Suceava, singurul din Europa de Est.



Motocicleta Honda CX 500 aflată în muzeul de la Horodnic de Jos

„Motocicleta a ajuns la cineva din Târgu Mureş care a plecat definitiv în Germania şi a vândut-o la un băiat din Rădăuţi de la care am achiziţionat-o eu. I-am donat-o fratelui meu, care a lăsat-o în paragină vreo 21 de ani, după care am luat-o eu şi am recondiţionat-o de la A la Z. Am făcut-o ca nouă, merge excelent, este una dintre cele mai frumoase motociclete Honda care au fost vreodată. Motorul are 500 de centimetri cubi. Este o motocicletă excelentă, foarte uşor de manevrat. Are 76.000 de km la bord, este o piesă din colecţia mea pe care o iubesc foarte mult. Avea numărul 46. B.101”, ne-a spus Alexandru Scheul.





Munca de restaurare a motocicletei a fost grea şi de durată. Afaceristul nu îşi mai aminteşte cu câţi bani a cumpărat motorul care i-a aparţitut lui Nicu Ceauşescu, însă spune că acum valorează aproximativ 8.000 de euro. Este într-o perfectă stare de funcţionare.

În colecţia muzeului de la Horodnic de Jos sunt peste 100 de motociclete. Cea mai recentă achiziţie este „o bunicuţă” veche de aproape 100 de ani.

„Am cumpărat-o în urmă cu un an de la cineva de la Bucureşti. Am plătit 1.200 de euro. Era într-o stare precară. De atunci tot lucrez la ea. Am recondiţionat toate piesele. Nu am putut să le înlocuiesc pentru că nu se mai găsesc. Nu ştiu să mai fie un model similar în ţară. Este un model făcut în Franţa. Are două viteze care se schimbă manual. Este un model simplu cu trei cai putere”, ne-a mai spus Scheul.

Alexandru Scheul nu a pus o taxă de vizitare a muzeului său. Intrarea este gratuită.