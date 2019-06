Urmărire ca-n filme şi focuri de armă pentru prinderea unui şofer beat şi fără permis. Beţivul a lovit Logan-ul Poliţiei

Beat şi fără permis de conducere, Vasile Remus Farcaş a ieşit la plimbare cu maşina, împreună cu trei amici. Când a ajuns pe raza comunei Marginea, din judeţul Suceava, oamenii legii l-au somat să oprească maşina, pentru un control de rutină. Bărbatul nu numai că nu a oprit, a apăsat până la podea pedala de acceleraţie, în încercarea disperată de a scăpa de control.

Poliţiştii l-au urmărit pe distanţă de 25 de kilometri, pe raza comunelor Marginea, Horodnic de Sus şi Voitinel şi au tras şase focuri de armă în plan vertical, însă, chiar şi aşa, conducătorul auto şi-a continuat deplasarea.

Astfel, ajuns pe DJ 178F din comuna Voitinel, bărbatul de la volan a acroşat autospeciala de poliţie, după care, a oprit, a coborât şi a fugit pe un teren viran, fiind urmărit, imobilizat şi încătuşat de poliţişti.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 30 de ani, din oraşul Vicovu de Sus. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” şi „distrugere”. Farcaş a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în arestul Inspectoratului de Poliţie Suceava. El a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, iar acum se află sub control judiciar. Nu are voie să părăsească localitatea de domiciliu.

Vasile Remus Farcaş este un cunoscut al poliţiştilor. În 2015, a fost dat în urmărire internaţională. A fost acuzat de furt calificat, tăinuire şi înşelăciune. A fost prins în Germania şi extrădat în România.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: