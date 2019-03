Un român de 20 de ani a fost omorât în bătaie într-o staţie de metrou din Londra. Prietenul care-l însoţea a scris un mesaj emoţionant pe Facebook

Florin Pitic, în vârstă de 20 de ani, a fost omorât în bătaie, în staţia de metrou Queensbury, din Londra. Tragedia s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Tânărul se afla în compania unui prieten, când a fost atacat de doi români din Bârlad. Cei doi agresori s-ar fi întors de la o discotecă pentru români, unde intraseră în conflict cu un alt bărbat din Vicovu de Sus, pe care îl aşteptau în staţia de metrou ca să îl pedepsească.

Potrivit www.monitorulsv.ro, agresorii au intrat în vorbă cu Florin Pitic şi când au aflat că este din Vicov l-au lovit, crezând, probabil, că este rudă cu cel pe care îl aşteptau în staţie. Victima a căzut cu capul de ciment. Când au văzut că tânărul nu mai mişcă, martorii au chemat un echipaj medical de intervenţie. Din păcate, medicii nu au mai putut să facă nimic pentru Florin. Tânărul a murit la spital.

BBC news.ro scrie că cei doi agresori se află acum în arestul poliţiei. Este vorba despre doi tineri în vârstă de 23 de ani.

Costică Chifan, tânărul care l-a însoţit pe Florin Pitic în noaptea tragediei a scris un mesaj emoţionant pe profilul său de Facebook: „E greu să descriu in cuvinte ce s-a intamplat prietenul nostru drag, parcă nu era seara noastră, era ploaie era frig parcă era altă lume, s-a intâmplat sa fim noi ce-i care sa ne ivim in locul nepotrivit cu oameni nepotriviti si în probleme care nu erau ale noastre, regret cu inima ingheţată ce sa intmplat, regret ca am fost impreună si nu ai avut si tu norocul meu si ca nu am putut sa te slavez frate drag, ne vom revedea intr.o zi cu zâmbetul pe buze cu care ne.am despărţit in acea seară rece de martie. Dmnezeu sa te odihnească in pace suflet blând!”.

