Un profesor depistat cu COVID-19 face un apel către colegii săi: „Testaţi-vă!”

Renato Tronciu este profesor de Educaţie Fizică şi director al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, din Suceava. Unitatea de învăţământ are peste 1.600 de elevi. Directorul şi alţi 6 colegi de-ai săi au făcut testul COVID-19, la începutul acestei săptămâni, cu bani de la bugetul local.

Directorul a aflat primul că este infectat şi a avut misiunea grea să le comunice şi colegilor săi vestea deloc îmbucurătoare.

„Pima persoană care a fost pozitivă am fost eu. Vreau să vă spun că a picat cerul pe mine. Când te uiţi la o statistică naţională, locală, judeţeană, vezi acolo nişte cifre... În momentul în care am primit rezultatul mi-am dat seama că şi eu fac parte din statistică... Numai că acum ştiam că intru acolo, la infectaţi. Nu ştiam cum ies, că acolo era cu însănătoşit sau decedat. Mi-am revenit repede. A fost mai greu să o anunţ pe soţie, că şi ea are. Parcă nu merita... Apoi, am stat de vorbă cu ceilalţi colegi şi am încercat să-i lămuresc. Mă pregătisem dinainte, pentru că aveam simptomele, să le spun colegilor mei ce au de făcut. I-am liniştit, le-am explicat că nu există acea poliţie medicală care să te aresteze şi să stai neapărat la spital şi că lucrurile sînt foarte clare”, a declarat Renato Tronciu.

Atât el cât şi colegii săi infectaţi sunt acum internaţi în Spitalul Judeţean Suceava.

Medicii i-au spus profesorului Tronciu că a ajuns în timp util. Dacă mai întârzia, putea să-şi piardă viaţa pentru că plămânii erau deja afectaţi.

„Floricelele alea de COVID, şi cine nu crede să se uite pe un CT, apăruseră deja pe plămânii mei. Poate evolua într-o săptămână, în câteva zile, sau poate chiar şi în câteva ore pentru că virusul ăsta chiar este parşiv. Să ştiţi că după vreo două zile, când am reuşit să-mi mai revin, l-am sunat şi pe domnul primar şi i-am mulţumit pentru faptul că prin iniţiativa domniei sale am reuşit să evit un dezastru la nivelul liceului. Vă daţi seama, şapte oameni infectaţi într-o săptămână de zile ce puteau să facă acolo... Inclusiv eu, pentru că dacă nu ştiam, mă întâlneam cu un coleg, poate se apropia, îi mai semnam ceva, vrând-nevrând această distanţare fizică încerci să o păstrezi, însă nu ştiu dacă o să reuşim întotdeauna”, a declarat profesorul pentru radiotop.ro.

Renato Tronciu a mai spus că le recomandă profesorilor să facă testul COVID dacă au această posibilitate, amintind că Primăria Suceava a asigurat resursele financiare necsare pentru testarea tuturor salariaţilor şcolilor din oraş.

„Când am ajuns la spital, am făcut patru radiografii, că ceva nu era în regulă şi am fost trimis către computerul tomograf. După ce am terminat, la o anumită perioadă, după ce a fost interpretat rezultatul, medicul mi-a spus că am ajuns la timp pentru a putea fi salvat”, a adăugat sursa citată.

