Universitatea de stat din Suceava are oficial Facultate de Medicină. Ce specialităţi sunt disponibile

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) are, oficial, Facultate de Medicină. Hotărârea de Guvern care include înfiinţarea noii facultăţi a fost publicat în Monitorul Oficial, la sfârşitul săptămânii trecute.

Într-un comunicat de presă transmis de USV se arată că aceasta este a XI-a facultate care va funcţiona în cadrul instituţiei academice.

În prima fază, instituţia academică nu va pregăti medici.

„În primă fază, noua facultate va funcţiona cu 7 programe de studiu (6 la nivel de licenţă şi 1 la nivel de masterat), după cum urmează: Nutriţie şi dietetică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Asistenţă medicală generală, Tehnică dentară, Biologie şi Biochimie, respectiv Nutriţie şi recuperare medicală – program de masterat în domeniul Medicină”, se arată în comunicatul transmis de USV.

Conducerea instituţiei academice a arătat că în perioada următoare îşi va continua politica de dezvoltare a noii facultăţi, atât în ceea ce priveşte atragerea unei resurse umane de înaltă calificare, care să se alăture celei deja existente, cât şi în direcţia construirii clădirii care să deservească facultatea, în paralel cu iniţierea demersurilor privind înfiinţarea unui program de studiu de Medicină generală.

„Înfiinţarea oficială a Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice reprezintă încununarea unui efort de 10 ani, care a început în 2012, când au fost activate primele programe de studiu în domeniul Sănătate. Ziua de ieri marchează o transformare nu doar a imaginii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, ci şi a oraşului şi a judeţului Suceava, generând oportunităţi concrete de dezvoltare pe termen lung, de care să beneficieze atât comunitatea locală, cât şi întreaga regiune de nord-est a României. După cum spune sloganul universităţii noastre, am visat, am creat, am inovat şi astăzi avem facultate de medicină la Suceava!”, au transmis universitarii.

