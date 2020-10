Terapia Intensivă din Moldova, arhiplină. Ce se întâmplă cu coronascepticii infectaţi care refuză tratamentul

Luni, 26 octombrie, şi Spitalul Judeţean Suceava a rămas fără paturi libere la Terapie Intensivă-COVID.

Din acest motiv medicii au încercat să transfere un pacient infectat cu SARS-CoV-2, aflat în stare critică, într-o altă unitate medicală din ţară.

Specialiştii şi-au încercat nororcul în spitalele din judeţele Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ şi Vaslui.

Pentru că n-au găsit nici măcar un pat disponibil, medicii au ţinut pacientul originar din Vatra Dornei sub supraveghere medicală în Unitatea de Primiri Urgenţe până când s-a eliberat un pat în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Suceava.

„Ieri (n.red 26 octombrie) eram la zero paturi la Terapie Intensivă şi, din păcate, am avut un caz nefericit, trimis de la Vatra Dornei, pe care l-am ţinut în Unitatea de Primiri Urgenţe până am reuşit să facem un loc în Terapia Intensivă-COVID.

Am încercat să găsim un loc dispozibil şi la spitalele din ţară. Am primit până la urmă un aviz de la Spitalul Bârlad cu condiţia de a stabiliza acest pacient. Vă las pe dumneavoastră să înţelegeţi ce înseamnă a stabiliza un pacient de Terapie Intensivă”, a declarat managerul Alexandru Calancea.

Managerul a arătat că tot mai multe cadre medicale au nevoie de asistenţă psihologică, ţinând cont de stresul prin care au trecut în ultimele luni. Alexandru Calancea a arătat că cei de la Terapie Intensivă COVID au lucrat zilnic, în ture de câte 12 ore.

Dincolo de problemele curente cu care se confruntă în pandemia, salvatorii se mai izbesc şi pacienţii care nu cred în existenţa noului coronavirus. Ei refuză asistenţa medicală, refuză tratamentul şi uneori se comportă urât cu personalul medical, crezând că totul este o conspiraţie.

„Am avut situaţii în care pacienţii şi-au pierdut viaţa pentru că au refuzat tratamentul pentru COVID-19. Unii au refuzat şi masca de oxigen. Nu sunt cazuri singulare. Noi trebuie să respectăm dorinţa pacientului, nu putem să tratăm un pacient cu forţa. Vă confirm că sunt cazuri. Sunt pacienţi care cred că nu există COVID, că totul este o conspiraţie. Este o realitate cu care ne confruntăm”, a mai spus managerul Calancea.

