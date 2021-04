Superbe imagini cu caprele negre surprinse pe Ceahlău: „Un recital sublim al mamei natură” FOTO

Talentatul fotograf rădăuţean Cătălin Urdoi a publicat pe contul său de Facebook imaginile cu caprele negre, surpinse pe culmile Ceahlăului.

Fotografiile spun povestea unui superb colţ de natură, neafectat însă de prezenţa omului.

„Am urcat pentru prima oară pe Ceahlău, fără nicio aşteptare. Îmi propusesem această drumeţie de ceva timp şi după ce am verificat prognoza la sânge, vineri am pornit la drum. Iarnă în toată regula, încă de la intrarea pe traseu, din staţiunea Durău. Greutatea rucsacului şi-a spus cuvântul de la primii paşi, însă nu am vrut să renunţ la echipamentul foto, parcă presimţeam eu ceva....

După ce am ajuns în golul alpin, am început să caut cu privirea caprele negre... în zadar, nicio mişcare. Deja îmi spuneam că nu voi avea bafta nici să le zăresc, nu mă mai gândeam să le şi fotografiez, când la un moment dat, partenerii de drumeţie îmi şoptesc : shhhh, uite caprele !

Nu că eram foarte vorbăreţ la momentul respectiv, din pricina efortului...dar am tăcut mâc, până şi propia-mi respiraţie mă deranja. Am pus camera pe modul silenţios şi a început spectacolul....aproape o oră le-am urmărit, fotografiat şi m-am bucurat de ele. Ce a ieşit ? Un recital sublim al mamei natură !

Şi da, mă declar un norocos !”, a relatat tânărul.