Stelian Tănase: „Doamna Turcan poate să facă cafele, dar nu să conducă un partid”

Stelian Tănase a fost invitat la Radio Top Suceava, vineri, 14 februarie. Jurnalistul Sorin Avram, care a realitat interviul cu Stelian Tănase, a început conversaţia amintind că Raluca Turcan a declarat că alegerile anticipate ar fi 28 iunie. „Ce mi-e 28 iunie, ce mi-e 20 noiembrie”, a spus realizatorul emisiunii.

„În primul rând, nu aş mai cita-o pe doamna Turcan. (…) Poate să facă cafele, dar nu să conducă un partid. Într-adevăr au ajuns la această dată, unii spun că ar fi un blat cu PSD-ul şi s-ar fi înţeles Ciolacu... Ciolacu, fiind în campanie, el are nevoie de victorie. Are nevoie de tot felul de pacte, alianţe, de sprijin. Şi lui i-ar conveni. Ar avea un punct câştigat. Ar zice «Uite, am negociat cu PNL-ul şi ne-am înţeles». Ar fi punctul lui. S-au înţeles, în sensul că şi PSD-ul a ajuns la concluzia că n-are de ce să nu vrea alegeri anticipate, pentru că stă bine pe local. Are 1.900 de aleşi locali. Cu ăştia poţi să câştigi alegerile. PNL stă mai slab, 1.200”, a arătat Stelian Tănase.

Analistul Stelian Tănase a mai opinat că, dacă PNL şi PSD au ajuns la un acord, atunci vor avea de câştigat partidele mari. USR va avea de pierdut, iar Pro România, PMP, ALDE şi chiar UDMR riscă să nu facă pragul ca să ajungă în Parlament.

„Eu nu sunt împotriva înţelegerilor. Compromisul face parte din politică, aşa cum face şi lupta. Dacă au ajuns la un acord, au înţeles că au de câştigat partidele mari. PSD şi PNL sunt partidele cele mai mari din România. Nu au de pierdut nici cu anticipatele, nici cu două tururi sau un tur. Pentru ele nu este o problemă, pentru că domină. Este acel bonus pe care-l ia câştigătorul dacă iese primul. Electoratul îi dă un plus de atenţie şi îi acordă şi votul, aşa că nu văd de ce nu ar fi ajuns la un acord, pentru că cine pierde din asta e USR. Va fi trimis mult în spate. Şi se mai întâmplă ceva, e posibil ca ALDE, Pro România, PMP şi chiar UDMR să nu intre (în Parlament - n.r.). E foarte posibil, dacă acordul acesta există. Dacă au căzut de acord să-şi împartă tortul, să ştiţi că aceste partide sunt pe muchie de cuţit”, a mai spus Stelian Tănase.