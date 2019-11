Stelian Tănase, despre Klaus Iohannis: „Este leneş, are reacţii întârziate, preferă să stea închis în birou la Cotroceni“

Stelian Tănase a avut o intervenţie telefonică luni, 25 noiembrie, la Radio Top Suceava, şi a declarat că nu crede că preşedintele României, Klaus Iohannis, îşi va schimba comportamentul în timpul celui de-al doilea mandat. Analistul a spus despre preşedintele Iohannis că este leneş, neimplicat şi are reacţii întârziate.

„Acum, temperamental, el nu poate să-şi iasă din datele lui pe care noi le ştim. E încet, e leneş, are reacţii întârziate, nu este implicat, preferă să stea închis în birou la el, la Cotroceni. Ştiu şi eu asta de pe la nişte consilieri. (...). Pe de altă parte, faptul că are are guvernul lui poate-l va incita să fie puţin mai activ, să se mai consulte cu Orban şi cu liderii PNL, iar de la anul încolo, dacă vor câştiga parlamentarele, nu ştim ce coaliţie se va face, poate cu USR-ul, poate va fi mai implicat. Eu sunt destul de sceptic, pentru că nu-l lasă temperamentul şi cred că va obosi repede. După ce se va implica în una, două, trei chestiuni, va obosi, se va retrage în visele lui de la Cotroceni”, a declarat Stelian Tănase.

Analistul a spus că Iohannis ar trebui să aibă un sediu în centrul Bucureştiului. Actualul birou de la Cotroceni îl îndeamnă la somn.

„Eu i-aş schimba sediu, pentru că sediul ăla îl îndemnă la somn. I-aş face un birou în centru oraşului, cu maşini, cu claxoane, cu lume multă pe trotuare, ca să se uite pe geam să vadă viaţa. Acolo unde e închis, Cotroceniul are o grădină mare, ziduri, pădure, el nu vede oraşul, nu vede lumea, crede că toată lumea e pădurea aia liniştită”, a mai spus sursa citată.