Spovedania directorului artistic al festivalului de rock de la Suceava: „Mai nou, am ajuns traficant de droguri”

Andrei Drăguşanul a scris pe contul său de Facebook că a fost criticat încă de la prima ediţie a festivalului de rock, Bucovina Rock Castle.

Andrei este fiul scriitorului Ion Drăguşanul, angajat al Centrului Cultural Bucovina, instituţie subordonată Consiliului Judeţean.

„La vremea respectivă (în 2011), „presa alternativă" nu vedea lucrurile cum le vedeam noi. Ba că „mi-a dat Tata festival", ba că „ceva puţoi şi-a găsit să cheltuie prin taică-su banii statului", părea de parca efortul meu de aduna şi a coordona 24 de trupe in 4 zile pentru publicul sucevean nu însemna altceva decat un moft făcut unui „puştan cu figuri" de ceva entitate supremă, şi care a venit şi el să-şi dea cu părerea când începeau trupele să cânte, de parcă nu stăteam acolo de dimineaţă şi până...păi, aproape urmatoarea dimineaţă, sau de parcă artiştii ăia din underground nu ar fi meritat "mila" aia a statului.

Pe atunci am trăit prima mare dezamăgire: cei care vorbeau cel mai urât despre noi nu erau, musai, gazetari, ci alţi muzicieni locali, care nu se mai săturau în a-mi porecli formaţia în care cânt „Toy Beşins". Muzicieni pe care, odată, îi consideram aproape sfinţi şi îi plasam pe nişte piedestale aproape imposibile, dar de pe care au avut grijă să se dea jos singuri cu iuţenie”, a scris Andrei.

Din 2011 până în 2019, festivalul găzduit de Cetatea domnitorului Ştefan cel Mare a crescut frumos şi a atras un public numeros. Este drept că a fost finanţat de Consiliul Judeţean, însă Andrei a muncit enorm alături de echipa sa pentru a-l face din ce în ce mai atractiv pentru iubitorii de rock.

„Intre timp, imaginea mea de Drăgusanul mic, mic, mic (citat direct suceavalive) a fost promovată la rang de interlop. Mai nou, am ajuns traficant de droguri şi artisti de prin toată ţara. Doar mă ştiţi, de la „puţoiul" ăla care scâncea constant si se dădea cu fundul de asfalt dacă nu primea festival am ajuns mare combinagiu si învârtitor de formaţii şi artişti underground, că doar, de, asta suntem noi Drăguşanii ăştia făcuţi să conducem lumea. Un fel de illuminati de pe strada Mărăşeşti (rolling eyes). Am trecut şi cu vederea peste asta că "altceva n-a fost" (cum ar spune un alt grup faimos contemporan de muzică uşoară) şi pentru că am vrut să păstrăm un vis în viaţă. Ei uite că, acum când toate festivalurile încearcă să găsească o formă de normalitate în contextul epidemiologic în care trăim, noi suntem lăsaţi uitării. (…) De la un biet "puţoi care voia festival" am ajuns un "interlop şi traficant de droguri" faimos in oraşul meu natal. Aşa că, m-am resemnat! ”, a mai scris suceveanul.

Anul acesta, Bucovina Rock Castle nu va mai avea loc la Suceava.

