Spitalul Judeţean Suceava nu mai are locuri la terapie intensivă. Medic: O femeie pozitivă care va fi operată de cezariană va ocupa cel de-al 20-lea loc

„De exemplu, în momentul de faţă am 19 pacienţi. Din nefericire, s-a eliberat un loc, un pacient a decedat şi urmează mai târziu să intru în sală cu o cezariană, saturaţie proastă, COVID pozitivă, care va ocupa cel de-al 20-lea loc. Tocmai ce am primit un pacient de la boli infecţioase. Cezariană, o intervenţie în mod normal destul de banală, ca să spun aşa, nu ştiu dacă e chiar termenul potrivit. În aceste condiţii trebuie mai multă precauţie, pentru că pacienta este dependentă de oxigen, trebuie un pic monitorizare în post-operator şi atunci când pacienta oricum se află pe masa de operaţie, cezariană fiind, pot oricând să apară şi alte complicaţii, pe lângă insuficienţa respiratorie acută pe care o are deja. Atunci trebuie să fim tot timpul atenţi la eventualele complicaţii şi să fim capabili să le corectăm pe loc”, a declarat Adrian Vasilcovici, întrebat sâmbătă la Digi 24 dacă în acest moment sunt pacienţi care aşteaptă un loc liber la ATI.





Chestionat ce va face dacă vine un pacient care are nevoie de terapie intensivă şi spitalul nu are locuri şi unde îl transferă, medicul specialist ATI a răspuns: „Conform protocolului, avem la dispoziţie Centrul de Coordonare care poate fi apelat de orice spital care are pacient COVID cu saturaţie proastă şi care are nevoie de spitalizare, care poate coordona la nivel naţional găsirea unui loc de terapie intensivă sau pe spital. Durează undeva la o oră, două, până să îi găsească un loc. Şi noi am fost sunaţi de spitale din alte judeţe pentru locuri de terapie intensivă. Ba chiar am primit pacienţi din alte spitale şi, la rândul nostru, am fost nevoiţi chiar să trimitem şi noi mai departe, pentru că efectiv nu aveam loc”.





Întrebat ce înseamnă pentru un pacient care aşteaptă un loc la ATI să nu fie ventilat mecanic, în cazul în care e necesară această procedură, sau să nu beneficieze de aparatura de la terapie intensivă, medicul Adrian Vasilcovici a replicat: „E discutabil de la un caz la altul”.





„Sunt cazuri care impun intubatul imediat şi atunci pacientul este intubat, ventilat mecanic, asistat spre exemplu de colegii din urgenţă şi transferat cu primă ocazie la un spital cu terapie intensivă. Sau sunt acei pacienţi care ar avea nevoie de non-invaziv şi sperăm că pot să aştepte cu două surse de oxigen până se eliberează un loc unde poate să îi primească, oricât ar dura. În caz de deteriorare, avem colegii noştri din urgenţă care ar putea să îi intubeze, să îi ventileze mecanic temporar”, a completat doctorul specialist ATI de la Spitalul Judeţean Suceava.





Potrivit informaţiilor furnizate sâmbătă de Grupul de Comunicare Strategică, în judeţul Suceava sunt 11.293 de cazuri confirmate cu noul virus, numărul de cazuri nou confirmate este 199, iar incidenţa infectării înregistrată la 14 zile este de 2,2.