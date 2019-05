Secţie de votare într-un prăznicar, închiriat cu 1.000 de lei. Primar: „Nu am avut altă soluţie. Avem acordul Autorităţii Electorale“

Alegătorii din satul Poiana al comunei Zvoriştea, din judeţul Suceava, votează duminică, 26 mai, într-un prăznicar. Primăria susţine că nu a avut alte spaţii disponibile pentru a amenaja secţia de votare numărul 558. Primarul Constantin Barariu a închiriat prăznicarul de la biserică pentru trei zile cu suma de 1.000 de lei. Secţia a fost amenjată cu respectarea prevederilor legale. Au fost construite cabinele, urnele, fiind instalate şi camere de supraveghere.

„În satul Poiana, şcoala e în renovare, locul în care se amenaja secţia de votare. Am apelat la biserică pentru prăznicar, fiind singura unitate care există în satul ăsta, să zicem, ca fiind din partea statului. Am făcut cerere la Autoritatea Electorală, ni s-a aprobat şi am organizat secţia”, ne-a declarat primarul Barariu.

Votanţii au înţeles situaţia, ba chiar s-au obişnuit să voteze în prăznicar. Nu este pentru prima dată când secţia este amenjată în clădirea din spatele bisericii din sat.

”Este singurul loc, în altă parte chiar nu avea unde, doar dacă improviza ceva, un cort”, ne-a declarat un localnic.

