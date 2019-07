Românii, „muţiţi“ definitiv la nord de Bucovina. Ce pedepse prevede legea „nerespectării limbii de stat“, intrată oficial în vigoare în Ucraina pe 16 iulie

Românii din Ucraina au primit o lovitură puternică. Marţi, 16 iulie a intrat în vigoare legea privind utilizarea obligatorie a limbii ucrainene. Contactată telefonic, istoricul literar Alexandrina Cernov, profesor la Universitatea din Cernăuţi şi membru de onoare al Academiei Române, ne-a declarat că legea afectează în primul rând publicaţiile româneşti.

„Sigur că ne va afecta foarte serios, pentru că în această lege sunt nişte puncte care nu pot fi admise de noi. Toate publicaţiile minorităţilor trebuie să publice 80% în limba ucraineană. Nu mai are rost să mai faci un astfel de ziar. Am scris până acuma multe proteste împotriva acestei legi pe care le-am adresat organelor competente ucrainene. Noi suntem într-o situaţie de tranziţie. Avem un preşedinte nou (n.r. - Preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenskiy ), care încercă să facă ordine în tot ceea ce s-a făcut până acuma. Desigur că foarte mulţi contestă punctul lui de vedere. A declarat, în repetate rânduri, că fiecare om are dreptul să se exprime aşa cum este mai confortabil. Aşteptăm alegerile parlamentare de pe 21 iulie, pentru a vedea ce se întâmplă”, a declarat Alexandrina Cernov.

Şi Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Cultura şi Literarura Română din Bucovina „Mihai Eminescu”, a spus că-şi pune speranţa în noul Parlament al Ucrainei.

„De astăzi, toate materialele electorale sunt obligatorii în două limbi. Din 2023 vom fi obligaţi să scoatem ziarele în două limbi. Noi, totuşi, aşteptăm alegerile parlamentare. Viitorul Parlament va decide ce se va întâmpla cu toate aceste legi. Aşteptăm ca noul Parlament să se consulte cu comunităţile autohtone şi să încerce să aducă nişte modificări care să nu afecteze comunităţile istorice”, a spus sursa citată.

Pe de altă parte, publicaţia Libertatea Cuvântului informează că marţi, 16 iulie 2019, pe Piaţa Centrală din Cernăuţi este programat un miting pentru susţinerea controversatei legi privind „utilizarea obligatorie a limbii ucrainene în toate domeniile vieţii”. Acţiunea se încadrează în campania naţională „Limba ne uneşte”.

“Site-urile şi ziarele trebui să aibă şi o versiune în limba ucraineană sau cel puţin 50% din conţinut să fie în limba ucraineană. Producătorii şi distribuitorii de film şi TV vor trebui să se asigure că 90% din conţinutul lor video este în limba ucraineană. Şi cărţile trebui să aibă cel puţin 50% conţinut în limba naţională. Pentru utilizatorii de computere, software-ul trebuie să aibă o interfaţă în ucraineană, asta deşi lege permite folosirea în acest caz a limbii engleze sau a oricăreia din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Pentru încălcarea legii se introduce pedeapsa administrativă, iar «pentru umilirea publică şi nerespectarea limbii de stat» - răspunderea penală”, se arată în conţinutul legii.

