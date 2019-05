Rezultate finale la alegerile  europarlamentare în judeţul Suceava.  PSD a pierdut în localitatea „#nimic“

PNL a câştigat alegerile europarlamentare în judeţul Suceava, cu un scor de 33,7% (83.487 de voturi). PSD a obţinut 25,9% (64.073 de voturi), iar Alianţa USR PLUS 14,3% (35.465 de voturi). PMP a reuşit să obţină 16.518 voturi, 6,86%, Pro România -16.012 voturi, 6,47%. ALDE nu a reuşit să treacă pragul electoral, având doar 8.582 de voturi, ceea ce înseamnă 3,47% din total.

Prezenţa la vot în judeţ a fost de 42,4%. În municipiul reşedinţă de judeţ, diferenţa între USR PLUS şi PNL a fost infimă. Alianţa a obţinut 24,17%, iar PNL – 24,70%. Asta în condiţiile în care Alianţa nu are nici primar în funcţie, nici consilieri locali şi nici şefi de instituţii publice. Practic, USR PLUS nu s-a folosit de niciun instrument clasic pentru a obţine voturi. Primarul Sucevei, Ion Lungu, este de la PNL, iar majoritatea în Consiliul Local este asigurată de PNL şi PMP.

Pe de altă parte, PNL a reuşit să obţină victorii importante în localităţi considerate fiefuri PSD, cum ar fi Rădăuţi, la Frasin şi Vicovu de Sus, la Cajvana, Milişăuţi, Udeşti, Todireşti, Panaci, Straja.

Peneliştii au reuşit să câştige alegerile şi la Dumbrăveni unde Liviu Dragnea i-a spus unui tânăr din public, la un miting electoral, „nimic eşti tu, mincinosule!”. PNL a reuşit să obţină 33,10% din voturi, iar PSD, 31,57%.

