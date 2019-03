Replica lui Ştefan Mandachi la atacul lui Liviu Dragnea: România este şi ţara mea!

Ştefan Mandachi, antreprenorul din Suceava care a iniţiat campania „România vrea autostrăzi”, a declarat, în replică la atacul lui Liviu Dragnea, că nu a făcut circ.

„E problema lui ce afirmă Liviu Dragnea sau alt politician, nu fac politică şi nu vreau să comentez (...). Nu mă voi linişti până nu văd autostradă la Suceava. Aşa cum am spus, am hotărât să donez acest metru de autostradă către o organizaţie non profit, urmând ca această organizaţie să atragă toţi românii şi să facem din români ctitori ai unei autostrăzi reale”, a spus Mandachi.

Antreprenorul a adăugat că a muncit 18 ore/zi, timp de ani de zile, şi că poate să-şi cheltuiască banii după cum vrea inima lui.

„Eu, ca întreprinzător n-am voie să cheltui banii cum vreau eu? Am fost impozitat, firma mi-a fost impozitată”, a spus Mandachi.

El a explicat că prin campania sa a pus în mişcare economia la un nivel mic. Mandachi a spus că toţi banii pentru campania „România vrea autostrăzi!” au fost cheltuiţi legal, iar statul a avut de câştigat.

„Am virat 4.500 de euro la o firmă. Firma a plătit impozit pe profit, pe 4.500 de euro. Am mişcat economia, la nivel micro. Am cumpărat ciment, am închiriat utilaje, oamenii au primit salariile(...), oamenii care au filmat şi-au luat bani(...). România este şi ţara mea”, a completat Ştefan Mandachi.

Liviu Dragnea l-a atacat dur pe suceveanul Ştefan Mandachi pentru construcţia primului metru de autostradă din Moldova.

„Nişte şmecheri care, vezi Doamne, fac ei un metru de autostradă. La ora 12.30 a început lucrul la primii metri de autostradă din Moldova. Primii metri reali. Ei fac circ, noi facem autostrăzi. Ei ţipă, noi dezvoltăm România. Acel om de afaceri care a cheltuit toţi acei bani pentru acest circ (...). Dacă tot avea banii ăştia, putea să dea la nişte case de copii, să îi doneze undeva. (...) Totul este circ. Rămâne la determinarea noastră sa spunem românilor adevărul. Nu vă cer altceva, nu vă cer să minţiţi, nu vă cer să manipulaţi. Să spuneţi oamenilor ce se întâmplă şi oamenii să judece. Altfel îi lăsăm doar pe aceşti circari", a declarat preşedintele PSD.

