Reacţie furibundă a şefilor inspectoratului şcolar după halucinantul incident de la Pătrăuţi: „Dacă ar fi fost copilul dumneavoastră, acţionaţi la fel?“

Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Suceava (IŞJ), Gabriela Mihai, susţine că primit informaţii despre incident abia vineri, 25 octombrie, la trei zile după ce Ioana, eleva de 7 ani, a ajuns la Spitalul Judeţean Suceava. Mihai a arătat că directoarea şcolii l-a sunat pe inspectorul de zonă după o zi de la producerea incidentului, dar a minimalizat situaţia.

„Am aflat abia vineri despre acest incident petrecut marţi, lucru care m-a supărat foarte tare pentru că am constatat o lipsă de responsabilitate a tuturor celor implicaţi. Am fost la şcoală pentru o discuţie cu doamna director, doamna învăţătoare este în concediu pentru că cei mici sunt în vacanţă. Nu am găsit informări scrise de la gardianul din curtea şcolii, de la profesorul de serviciu. Nu a fost înaintată o informare către IŞJ. Le-am solicitat demararea unei proceduri de cercetare”, a spus Gabriela Mihai.

Ea este de părere că profesorul de serviciu, cel care a ajuns primul la fetiţa rănită, trebuia să sune la 122.

„Au mai fost situaţii în judeţ. Vine salvarea, copilul urcă împreună cu profesorul, care este liber în momentul acela şi-l duce la spital şi aşteaptă până vine părintele. Supărarea mea este că nu s-au oprit la dispensarul medical, dacă n-au avut curaj să sune la 112 sau că nu au aşteptat acasă să vină părinţii copilului”, a mai spus Mihai.

„Mi se pare că suntem bolnavi de indiferenţă. Acum nu vreau să suspectez faptul că s-a procedat aşa pentru că acest copil aparţine unei minorităţi, Doamne fereşte. Eu am întrebat astăzi (28 octombrie), la şcoală, dacă ar fi fost copilul d-voastră sau al unui coleg din şcoală, aţi fi acţionat la fel?”, a conchis Gabriela Mihai.

O elevă de şapte ani, din comuna suceveană Pătrăuţi, a căzut de pe o balustradă, în timpul unei pauze, lovindu-se în zona genitală. În loc să sune la 112, directoarea şcolii şi învăţătoarea fetei au dus-o acasă, lăsând-o în grija unui frate de 12 ani. În tot acest timp părinţii erau la muncă. Copila a ajuns, în cele din urmă, la spital şi a fost operată.

Directoarea şcolii se apără spunând că micuţa nu prezenta urme de sânge pe haine şi că nu a vrut să spună unde s-a lovit pentru că este un copil cu nevoie speciale şi învaţă în baza unei curricule adaptate. Directoarea susţine că a sunat la dispensarul din sat, iar o asistentă i-ar fi spus să sune la 112, dar să aibă grijă că doar un părinte poate să o însoţească pe Ioana în ambulanţă, ceea ce este complet greşit.

Şeful Serviciului Judeţean de Ambulanţă, Alexandru Lăzăreanu, a declarat că-n astfel de situaţii şi un profesor poate să însoţească elevul.