Războiul afaceristului Ştefan Mandachi cu jurnalistul Cornel Nistorescu: „Poliţia îi făcea dosar penal dacă-i punea fiola în timp ce scria articolul despre mine“

“Eram tot mai optimist că mă apuc în tihnă de sală, când aflu că am apărut la gazetă, într-un editorial a lui cornel nistorescu. Numitul mă terfeleşte bini di tăt. Nu mă cunoaşte, nu i-am greşit, nu i-am făcut nimic, dar mă face cu ou şi cu oţet sub gravele acuzaţii de: circar, plăcintar, cocalar de Dorobanţi, badea Gheorghe, diversionist fudul cu Porsche, propagandist. După ce îi citeşti (în silă) ciorna, reţii doar titlul absurd: Unde-a dispărut Mandachi? (nu-i rea întrebarea, #şîeu mă întreb câteodată : )) Am spicuit inepţiile lui din ”articol”. E boring, vorba tinerilor din generaţia Emo. Pe cât de plictisitor, pe atât de prost scris, plin de repetiţii şi mâzgâlit cu contradicţii bizare. Jur, pare scris de un om matol. În orice caz, poliţia îi făcea dosar penal dacă-i punea fiola în timp ce-l scria. Fiind îndesate frazele cu japca în text, l-am dibuit pe hoţoman că l-a scris în grabă, pe ultima sută de metri, ca să-şi ia banii pe articol sau ca să facă-content”, a arătat Mandachi, în postarea de pe Facebook.

„Mi-a venit şi mie rîndul să spun două vorbe despre circul şi circarul de Ştefan Mandachi, şaormistul cu Porsche care a înfierbîntat publicul Rezist, plus o parte dintre fraierii de vîrsta a doua. Cînd am auzit povestea cu metrul de autostradă, mi s-a părut o formă ingenioasă de a protesta. Românii sunt obligaţi să urle şi să protesteze în faţa tuturor celor care nu sunt în stare să lege 2-3 autostrăzi în România. Nu mă preocupa personajul, nici opera lui de blogger, nici reţeaua lui de plăcintar cu profit cu tot şi nici discursurile sale de cocalar de Dorobanţi. Mi-a plăcut ideea cu un metru de autostradă (dacă o fi fost a lui!) făcut de un badea Gheorghe în semn de protest, chiar dacă, în cazul nostru, badea Gheorghe începe să arate ca un diversionist”, a scris jurnalistul.

Suceveanul spune că textul jurnalistului “e plin de antagonisme ilogice, îşi contestă singur afirmaţiile, apoi revine cu sofisme eşuate care se vor lecţii de înţelepciune pentru posteritate. Mai întâi are o dilemă care-i frământă tâmpla ”unde a dispărut Mandachi...” după care două rânduri mai jos devine dezinteresat: ”nu mă preocupă personajul, nici opera lui de blogger”. (eu nu ştiam că am devenit blogger, dar de azi modific la profil). O bâjbâie şî el: e interesat de unul care nu-l interesează. O dă pe raţiune, apoi pe emoţie. În primă fază, cică i-a plăcut ideea, dar apoi e circ. Încâlceală. Pentru că i s-a năzărit că am absentat nemotivat din peisaj, face rapid socoteala: ”mi se pare că ar trebui să scoată capul, indiferent prin ce locuri a fost în vacanţă, indiferent câţi câini sau animale a salvat până acum”. Ce treabă are sula cu prefectura? Vacanţe, câini, animale, cap... Nu mai înţelegi nimic”.

Ştefan Mandachi a comentat apoi caracterizarea pe care i-a făcut-o Cornel Nistorescu.

“^Cocalar^. Am recunoscut din prima că sunt ( ”Ţăran de la Sfântu Ilie cu accent moldovenesc”). Mai trebuia să ne repete Cucornel? Dar de ce ”de Dorobanţi”? Că nici nu ştiu unde-i pe hartă în Bucharest. Odată, am fost cu un grup de prieteni într-o cafenea. Mai apoi aveam să aflu (după vreo trei ore) că am servit ceaiul în epicentrul fiţelor dă Bucureşti. Le-am şi zis entuziasmat: ”du-te bă, chiar eram în Dorobanţi?. (...) nistoresCucornel, că să mă ierţi, facem aşa: îţi dau Porşanu' la o faleză ca să-ţi treacă de necaz. Vuuum, vuuum, 365 cai, benzină! Dar cu o condiţie: să ai grijă de data asta, poate nu mai nenoroceşti pe viaţă o tânără (23 ani, fractură de bazin) şi un tânăr (34 ani, hemoragie internă) aşa cum ai făcut-o nu demult! Tribunalul te-a găsit vinovat ”că ai pus în pericol viaţa” când ai izbit doi nevinovaţi de pe o motocicletă cu ditamai bolidul tău BMW X5. Sau bemveu' tău nu era de cocalar, dar Porsche e? Da, da, bmw-ul tău cu care i-ai rupt fetei splina. Şi din care nu te-ai dat jos 40 minute până când a venit salvarea (aşa am citit în presă, n-am fost acolo). Dacă-ţi rupeai tu curu' în locul tinerei fete pe care ai distrus-o, oare mai emiteai acum sentinţe despre plăcintari, cocalari şi autostrăzi?”, a întrebat Mandachi.