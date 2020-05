Provocarea unei mame pentru ministrul Educaţiei: „Zece într-o încăpere timp de trei ore, scrieţi cu masca pe gură ceva de care depinde viitorul dumneavoastră“

Nicoleta Bogoş este preşedinte al unui ONG numit „Licuricii Fericiţi” din Câmpulung Moldovesc, judeţul Suceava, şi, totodată, mama unei eleve în clasa a XII-a. Pentru că fiica ei se pregăteşte să susţină examenul de Bacalaureat, Bogoş a decis să-i adreseze o scrisoare ministrului Educaţiei, Monica Anisie.

„Cândva, v-am respectat pentru curajul de a înfrunta sistemul, de a spune lucrurilor pe nume, de a fi corectă, de a lua decizii în interesul primordial, aşa-i...al elevului. Cândva... Acum v-aţi cocoţat pe scaunul înalt al funcţiei din care nu mai puteţi sau nu vreţi să priviţi în jos, acolo unde suntem noi, cei mulţi, dascăli, elevi, părinţi, cei pe care ne târâţi şi ne afundaţi, cu nicio intenţie în interesul elevilor, în mocirlă! Nu, nu vă scriu ca să vă rog să anulaţi examenele de EN şi de BAC! Cei aproximativ 330.000 de absolvenţi de clasa a-VIII-a şi a-XII-a îşi doresc, şi-au dorit de la începutul anului şcolar să susţină examenele, fiecare, cum poate. Şi copilul meu a visat la asta, şi-a stabilit obiective şi un vis măreţ - admiterea la facultate şi nu una facilă! Şi a muncit, munceşte pe rupte ca marea majoritate pentru examenul vieţii pe care NU, NU VĂ CER SĂ-L anulaţi pentru că aţi făcut-o deja, cu deciziile egoiste, proaste, pe care le-aţi luat doar ca să vă atingeţi dumneavoastră propriul obiectiv!”, a scris Nicolta Bogoş.

Ea a arătat că elevii nu sunt numere sau „culegători de sparangheli în ţara lor”. “Copiii noştri, elevii noştri nu sunt nişte numere! Nu sunt ,,culegători de sparanghel" în ţara lor! Nu sunt uneltele cu care voi, cei care deţineţi puterea, vă atingeţi scopurile! Şi nici noi, părinţii şi profesorii lor! Ei sunt copiii noştri pentru care, şi unii şi alţii am făcut sacrificii, am muncit cu dragoste şi dorinţa de a le fi călăuze bune, ei sunt o altă generaţie căreia îi încredinţăm visurile noastre, viitorul! Ne-aţi umilit şi ne umiliţi pe toţi, încălcând legea, încălcându-ne drepturile şi, nu are rost să-mi răcesc gura de pomană, detaliind, pentru că ştiţi asta!Am ascultat şi citit tot felul de opinii legate de examene. Le-aţi anulat pe toate, cu excepţia celor de EN şi BAC pentru că aveţi nevoie de carne de tun. Şi, absolvenţii, sunt prea puţin importanţi pentru dumneavoastră ca să nu-i sacrificaţi!”, a precizat câmpulungeaca.

Nicoleta Bogoş a arătat că în ultimele două luni elevii din anii terminali au fost autodidacţi. “De peste două luni s-au străduit să fie autodidacţi pentru că, ştim cu toţii, oricâte eforturi am depus noi, dascălii, elevii, părinţii - şcoala online a fost şi este o mare cacealma în învăţământul din România. Şi pentru ei, pentru copiii care au de dat examene, felul în care alegeţi să-i ,,zvârliţi" mai departe va fi, distrugerea cu bună ştiinţă a două generaţii. Nu sunt pregătiţi, cei mai mulţi, sunt derutaţi, speriaţi şi habar nu aveţi prin ce traume au trecut în acest timp! Unii şi-au văzut părinţii, fraţii, rudele, prietenii trecând prin lupta cu virusul sau, pierzând-o. Mulţi, prea mulţi au răbdat de foame şi si-au văzut părinţii şomeri sau, nici măcar cu minimul de venit pentru că lucrau la negru sau cu ziua. Si dumneavoastră aveţi pretenţia să iasă la înaintare, fără o pregătire adecvată, fără sprijin moral, fără curaj, fără stabilitate şi certitudinea că va fi bine! Cei mai mulţi nu au avut acces la şcoala online din pricina neajunsurilor! Ar fi trebuit să mergeţi din poartă în poartă şi să vă asiguraţi că au ce le trebuie! ACUM! Nu în toamnă, nu în altă viaţă! Cu ce îi ajutaţi? Cu două măşti? Cu o tentativă de pregătire? Sau nu contează dacă două generaţii pierd un an din viaţă? De ce ar mai conta?”, întreabă mama elevei.





Nicoleta Bogoş este de părere că Ministerul Educaţiei nu are o strategie clară cu privire la organizarea examenelor naţionale.

"Habar nu aveţi ce va însemna, în realitate, organizarea optimă în aceste condiţii a examenelor! Habar nu aveţi câţi absolvenţi fac naveta zeci de km pentru a ajunge la liceu sau la şcoală! Cum vor ajunge în siguranţă la examene? Habar nu aveţi ce înseamnă organizarea eficientă a unui circuit epidemiologic corect, o dezinfecţie corectă şi eficientă! Directorii de şcoli nu sunt epidemiologi pentru a face asta! Vă bazaţi pe bâlbâială! Şi le aruncaţi întreaga răspundere în cârcă! Habar nu aveţi cine va asigura sutele de tone de dezinfectanţi, săpun lichid pentru igienizarea eficientă a tuturor şcolilor şi liceelor! Habar nu aveţi cum se va organiza, cu măsurile şi limitele hotărâte din pix, intrarea şi ieşirea, în timp util a elevilor din şcoli şi licee! Habar nu aveţi ce înseamnă să te descurci cu resursele pe care le ai! Habar nu aveţi câţi profesori, colegii dumneavoastră pe care vă bazaţi la supraveghere, corectură, sunt bolnavi, au propriile suferinţe sau sunt sau nu purtători de virus! Lor ce le asiguraţi? Nici măcar cele două măşti? Habar nu aveţi din ce medii vin copiii şi că purtarea măştii nu va fi suficientă pentru limitarea răspândirii virusului!”, a arătat sursa citată.

Mama elevei îi cere ministrului Monica Anisie să-şi asume eventualul eşec în ceea ce priveşte întoarcea elevilor şi profesorilor la cursuri.„Copiii vor să dea examenele, să li se recunoască munca şi să ajungă, cei mai mulţi, unde le e locul prin propriul efort! Profesorii nu se sustrag, dar vor să îi priviţi în ochi, să le spuneţi că ştiţi ce faceţi, că aveţi planuri viabile pentru toate situaţiile şi, mai ales, că VĂ ASUMAŢI ORICE EŞEC, ÎMBOLNĂVIRE,sau, Doamne-fereşte, DECES!Să vă asumaţi cu semnătură, punctual şi să faceţi publică lista celor care îşi asumă toate acestea şi garantează că nu veţi distruge, cu bună ştiinţă, viitorul nici unui copil care vrea să dea examenul! Ca să ştim şi noi, muritorii de rând, pe cine vom trage la răspundere! Pentru că, după cum stau lucrurile acum, nu va fi chiar bine!”, a scris sursa citată.

Ea le cere oficialilor din ministere să participe la o simulare examenelor naţionale.

”3 zile, consecutiv, câte 10 într-o încăpere şi două măşti, timp de trei ore, scrieţi continuu, dar nu orice, ceva de care depinde strict viitorul dumneavoastră, sub presiune, cu masca pe gură! Continuu! Şi, mai ales, faceţi cumva să fie minim 25 de grade în încăpere! Emoţiile, fricile, spaima, nu le puteţi simula pentru că nu aveţi! E nevoie de sentimente, determinare şi dorinţa de a reuşi, iar celor care luaţi decizii din pix, din confortul existenţei dumneavoastră, vă lipsesc cu desăvârşire!! Filmaţi totul, găsiţi metode să simţiţi măcar 10% din ceea ce simt elevii, copiii noştri, profesorii, din ceea ce vor avea de suportat! Şi dacă veţi avea curajul să ne priviţi pe toţi în ochi, să ne spuneţi că va fi bine, că AVEŢI TOTUL SUB CONTROL, că VĂ ASUMAŢI ORICE EŞEC sau IMBOLNAVIRE, ORICE VIITOR FURAT, ATUNCI VĂ VOM CREDE PE CUVÂNT!”, transmite Nicoleta Bogoş.