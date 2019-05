Protest la liceu faţă de un preot-profesor: „Cum să vorbească el copiilor de Dumnezeu când a omorât o femeie şi a lăsat-o în drum...“

Rudele femeii de 41 de ani, care a murit pe loc, după accidentul de circulaţie produs în noiembrie 2018, pe raza comunei Mitocu Dragorminei din judeţul Suceava, au protestat luni, 20 mai, la poarta Liceului Tehnologic din Cajvana, unde preotul George Ionuţ Apetrei este profesor de religie.

Mama şi soacra au venit cu o ramă în care au pus mai multe forografii ale victimei, Alina Roşca, şi, printre lacrimi, au întrebat cum este posibil ca preotul care le-a omorât fiica să slujească în continuare în biserică şi să predea la şcoală. Asta în condiţiile în care ancheta poliţiştilor a arătat că preotul s-a urcat băut la volan şi a fugit de la locul accidentului.

„Noi ne-am dori ca el să nu mai fie aici, la şcoală. Cum poate el să vorbească copiilor de Dumnezeu în condiţiile în care o omorât-o, a lăsat-o în drum. Cum să fie el în şcoală şi să predea copiilor”, a declarat Vasile Roşca, fiul cel mare al victimei, care este student la Teologie, la Iaşi.

Protestarii au fost întâmpinaţi de directorul unităţii de învăţământ, Nicolae Robu, care le-a transmis că nu poate să intervină în acest caz, pentru că preotul nu are interdicţie ca să predea. Preotul predă religia la liceul din Cajvana din 2008.

„Este titularul şcolii noastre, are titulatura în două şcoli (n.r - catedră la două şcoli), la Liceul Tehnologic Cajvana şi la şcoala din Mitocu Dragomirnei. Din câte am înţeles, are interdicţia de a părăsi judeţul şi trebuie să meargă la poliţie să dea o declaraţie. Vă daţi seama că este afectată şi imaginea noastră, dar, na, asta este. Ce face în particular nu este nici vina noastră şi nici nu putem opri”, a declarat directorul.

Familia şi-a dorit să stea de vorbă cu preotul care se afla în şcoală la momentul protestului, dar acesta a refuzat.

Soacra victimei i-a transmis un mesaj şi ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor: „Să nu-l primească în bisercă, să cânte în biserică, că a omorât o femeie, a lăsat-o în drum şi nu a recunoscut fapta”.

